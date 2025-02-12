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阿特曼公開「同情」馬斯克：缺乏安全感，不是快樂的人

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志／美聯社）

▲OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

先前有消息指出，馬斯克（Elon Musk）先前與一眾投資者開出974億美元（折合新台幣約3.2兆元）的價格企圖收購OpenAI。後續OpenAI執行長阿特曼11日在巴黎的AI行動峰會（AI Action Summit）上表示，不會出售OpenAI，尤其絕對不會賣給馬斯克。與此同時，阿特曼甚至公開「同情」馬斯克，認為馬斯克缺乏安全感，並不是一個快樂的人。

綜合外媒報導指出，阿特曼表示，OpenAI的企業使命並不是出售，也不可能賣給一個在市場上無法擊敗他們的競爭對手。阿特曼表示「如果他（馬斯克）想買OpenAI，那我們也可以用97.4億美元買下Twitter。」

而阿特曼在受訪時表示，自己並不認為馬斯克真的想收購OpenAI，而是想利用這場鬥爭拖慢OpenAI的發展。阿特曼更直言「馬斯克似乎並不快樂，他的行為充滿了缺乏安全感，我為這個人感到遺憾。」他認為馬斯克的這一連串舉動，包含從提出訴訟、各種詆毀言論，到現在的收購提議，都只是試圖影響OpenAI，而非真正要競爭。

與此同時，由於OpenAI正在進行重組，當中試圖要讓營利部門擺脫非營利董事會的監管，直接獨立運作。阿特曼也表示，公司內部仍在釐清相關架構問題，而非營利組織仍然是OpenAI發展的核心，並未轉型為純營利企業。

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