二十四節氣「雨水」將至　命理師指3生肖「遇水則發」

▲「雨水」將在2月18日晚間到來。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序已經來到2月中旬，而二十四節氣之中的「雨水」即將於18日晚間到來。命理師柯柏成也為此點名虎、兔、龍三個生肖有望「遇水則發」。與此同時，柯柏成也分享了在雨水這天的開運方式。

命理師柯柏成在FB發文表示，今年的「雨水」是在2月18日晚上18時6分18秒交節氣，農曆正月(大)二十一，是二十四節氣的第二順位。

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柯柏成解釋，由於萬物生發的節氣，需要雨水滋潤，這個節氣起就開始多雨，太陽到達黃經330°；每年都在公曆2月18-20日交節氣，節氣的含義是降雨開始，降雨量大多以小雨或毛毛細雨為主，這種適宜的降水對農作物生長很重要，所以是農耕時代對於節令的反映。

《月令七十二候集解》記載「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」因此有三個生肖在這個節氣要遇水則發，分別是屬虎、兔、龍三個生肖，適合立定今年的目標或許願都容易達成。

柯柏成也提到，過往財運不佳的，把主要往來銀行郵局的存摺、印章或金融卡(有的人是數位帳戶)，今年轉個位置放在住家或房間的東南、正南或西南方的抽屜櫃子裡。

家中有條件的可以在住家東方植栽幸運竹可以增加考運或升官的運，要求姻緣或家庭和樂的就擺束香水百合(花朵數需要奇數)，都適合上述三個生肖的專屬開運方式。

柯柏成也提醒，在傳統習俗上，這個節氣也適合比較不好帶或多災病的小朋友，選有因緣的神明當乾爹、乾媽或乾爺爺(專屬關聖帝君)，除了個別神明的聖誕日外，這個節氣因為屬於生發之時，很適合這樣的祈福方式。

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