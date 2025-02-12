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「1公職」多人搶考！有人當終身職業　內行揭實情：只適合2種人

原PO表示，他發現很多人想考法警，真有這麼好嗎。（示意圖／報系資料照）

▲原PO表示，他發現很多人想考法警，疑惑真有這麼好嗎？（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

現今法警是不少人考公務員的首選之一。一名想考公職的男子問，「法警真這麼香？還是被補習班捧紅的？」很多人都推考法警，工作穩定薪水5萬元。有人回，「法警合併後競爭會越來越激烈。」

原PO在Threads發文表示，他發現很多人都推考法警，有一派人目標要當終身職業，「感覺好像考上就穩賺不賠，但這個工作真的有這麼好嗎？還是只是補習班炒熱的熱門話題？」

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原PO說，「看到大部分都是說工作穩定沒事早早就下班、薪水5-6萬？加上加班費、值班津貼等，壓力也相對低，只要待命期間都可以自由運用時間，甚至看到有人讀書轉考律師上榜，整體來說感覺比坐辦公室還要輕鬆。」原PO指出，「以終身職業來看，法警真的值得投資嗎？還是只是看起來不錯，但實際上沒有這麼理想？」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「如果你覺得每個月5萬夠用，又想要有穩定的生活品質，真的值得考慮」、「跟司法四等特考的其他位子比算是爽的，蠻常聽到本院或是周遭幾個縣市的法院的法警考上司律的」、「法警就在我上班地點常常出沒，就我所知是真的爽，請大家踴躍報名」、「簡單講法警只適合幾種人，想往上考又需要經濟來源的人、打算這樣退休的人」。

也有人分享，「我從警界轉考過來真的覺得超值得最大的好處就是自由度高，不想值班就排少一點，幾乎每天準時下班，但也就反應在薪水上，偶爾值班加上出差費每個月基本也有5萬多，多接班收入更高，待命的時候時間就是自己的也不用在外值勤，工作環境相對輕鬆。」

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