回絕30兆天價收購！　奧特曼反酸馬斯克「只想拖慢OpenAI發展」

▲奧特曼反嗆馬斯克只是想拖慢OpenAI的發展。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

人工智慧（AI）領域的競爭愈演愈烈，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與OpenAI之間的恩怨更是再度升級。馬斯克近日率領一群投資者，開出高達974億美元（約台幣31.2兆元）的天價試圖收購OpenAI。然而，OpenAI執行長奧特曼直接回絕，甚至反嗆馬斯克只是想拖慢OpenAI的發展。

據《彭博》報導，奧特曼（Sam Altman）在巴黎AI行動峰會（Paris AI Action Summit）接受專訪時，明確表態不會將OpenAI出售，「他（馬斯克）一直嘗試各種方法已經很久了，這只是他近期的新招數，我覺得他大概只是想拖慢我們的進度。」

OpenAI目前由一家非營利組織經營，該組織控制著名為OpenAI LP的營利公司。這家營利公司使OpenAI的估值從原本幾乎一文不值，在短短幾年內暴漲至約1000億美元，而奧特曼被認為是這個策略的主要推手，也是OpenAI成功的關鍵人物之一。

馬斯克原本是OpenAI的創辦人之一，然而在2018年因未能成功說服其他創辦人讓特斯拉（Tesla）收購OpenAI，最終選擇退出。他之後不斷對OpenAI提出指控，認為該公司背離初衷，從原本的非營利性質轉向追逐商業利益。

▲馬斯克原本是OpenAI的創辦人之一。（圖／路透）



奧特曼對此表示，「我希望他能靠打造更好的產品來競爭，但他用了很多手段。像是無數的訴訟，各種奇怪的事情，現在又來這一招。我們只能專心把事情做好。」

「我們不會變成一個完全營利的公司，」奧特曼強調，「我們甚至還不確定是否會這麼做。不管怎樣，非營利組織仍將是公司運作的核心，並繼續執行其使命。」

奧特曼受訪時，也不避諱地對馬斯克提出個人看法，「他的整個人生可能都來自於不安全感。我有點同情他，我不覺得他是個快樂的人，我真的替他感到遺憾。」

此外，隨著馬斯克與美國總統川普（Donald Trump）關係升溫，他在白宮的影響力逐漸增加，對於這是否會對OpenAI構成威脅，奧特曼則顯得不以為意，「也許我該擔心，但我更關心如何讓我們的技術變得更好。」

報導指出，此次馬斯克的收購提議，無疑對OpenAI的未來發展帶來變數。若這筆交易被認真考慮，OpenAI將不得不評估如何確保自身估值與未來規劃。

此外，由於OpenAI母公司是非營利組織，並無義務追求最高回報，因此即使馬斯克開出近1000億美元的天價，也未必能打動董事會。

然而，這也意味著OpenAI的市場價值已被推高，未來若要分拆營利部門，可能必須重新評估股權價值。