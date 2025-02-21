　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍遺孀：川普雖然說話挑釁　但「本性善良」熱愛和平

▲▼美國總統當選人川普妻子梅蘭妮亞15日公布夫婦倆與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠的合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠與美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

文／中央社

已故前日相安倍晉三的妻子安倍昭惠在美國總統川普當選後訪美，出席川普在佛州自宅舉辦的私人晚宴。她今天在台北出席哈利法克斯國際安全論壇發表演說指出，安倍晉三生前與川普友好，雖然川普說話挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，將積極面對世界改變。

哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20、21日在台灣舉行，今天進入第二天議程，超過70國的政要、專家及學者與會，安倍昭惠上午應邀發表演說。

安倍昭惠指出，現今國際情勢變化快速，2020年安倍晉三卸任日相後，全球歷經新冠疫情以及緬甸、阿富汗、烏克蘭和加薩等區域衝突戰火，但面對這些挑戰不應畏懼，這些區域的受害者都需要全球各界人士的大力支持。

安倍昭惠說，然而全世界好像喪失幫助這些受害者的熱情，過去是由執政者來幫助全社會，但在這多變世界，不能只靠超級英雄拯救世界，而是每個人都要盡一份心力，每個公民都要展現韌性，應對政治、經濟、文化、社會等挑戰，如同與會的安全議題專家有堅強意志讓社會變得更好。

▲▼ 川普夫婦2019年5月26日在日本東京，與日本時任首相安倍晉三、夫人安倍昭惠共進晚宴。（圖／路透）

▲川普夫婦2019年在日本與安倍晉三、安倍昭惠共進晚宴。（圖／路透）

安倍昭惠也說，2025年有幾個意義，包括二戰結束80週年、美國總統川普（Donald Trump）重掌白宮，安倍晉三生前與川普友好，雖然川普說話挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，將積極面對世界改變。

安倍昭惠表示，哈利法克斯論壇能在台灣舉行，在這變動時代有重大意義，安倍晉三曾說，「台灣有事就是日本有事」、「台灣的和平對區域至關重要」，安倍晉三對和平的愛、對她的愛，會向世界傳遞重要訊息。

安倍昭惠提到，她雖不是安全議題專家或政治人物，但是台灣的好朋友，且台灣在她和安倍晉三心中有獨特地位，因此很榮幸能受邀到哈利法克斯台北論壇，希望能盡一份心力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又爆幽靈連署！妻過世2年仍「簽名罷免」　家屬怒提告
「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局
快訊／乘客突沒心跳！國光客運直衝醫院　宣告不治
星宣控「神秘小房間」完事就滅證　酷炫反擊了
中華隊今派陳宇宏先發　「1999年1奇兵」一戰成名！全場點頭
坑殺老闆45億！神鬼女狂買精品「LV腳踏車、愛馬仕垃圾桶」
快訊／盧秀燕2月底出訪日本　14:30最新說明
八點檔女星攤牌控「遭大牌演員劈腿」！　1特徵洩身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

不准繼續罵川普！　美國安顧問警告烏克蘭：最好收斂一點

日本護照排名全球第2！持有率卻僅17.5%輸台灣　《日經》揭2原因

安倍遺孀：川普雖然說話挑釁　但「本性善良」熱愛和平

女到外地找工作遭持刀脅持　「在丈夫面前被性侵」警逮捕3嫌

搭飛機3大錯誤迷思！　前空姐曝真相：航空公司不負責

馬斯克稱X平台社群筆記功能遭濫用　矢言解決問題

男拔智齒竟然被移除下顎　手術完「發現搞錯人」痛苦：我很健康

喵星人救日本經濟！　2025年貓經濟貢獻估破6千億

日本漁船翻覆恐怖畫面曝光！2人失蹤5日　船體拖回港

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

不准繼續罵川普！　美國安顧問警告烏克蘭：最好收斂一點

日本護照排名全球第2！持有率卻僅17.5%輸台灣　《日經》揭2原因

安倍遺孀：川普雖然說話挑釁　但「本性善良」熱愛和平

女到外地找工作遭持刀脅持　「在丈夫面前被性侵」警逮捕3嫌

搭飛機3大錯誤迷思！　前空姐曝真相：航空公司不負責

馬斯克稱X平台社群筆記功能遭濫用　矢言解決問題

男拔智齒竟然被移除下顎　手術完「發現搞錯人」痛苦：我很健康

喵星人救日本經濟！　2025年貓經濟貢獻估破6千億

日本漁船翻覆恐怖畫面曝光！2人失蹤5日　船體拖回港

健保30年如護國神山　賴清德：鑑往開來、除弊興利走得更遠

本日中華隊出戰西班牙，奇兵「陳宇宏」扛首戰先發，請問他目前效力於中職哪支球隊？

保時捷裁員1900人　電動車銷量暴跌49％

想抗氧化？除了藍莓、奇亞籽　「開心果」營養更豐富

淫父2度性侵女兒還車上亂摸　「阿公要人照顧」可憐女兒原諒他

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

國際熱門新聞

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

SPA活春宮　男女公然全裸交纏

沃爾瑪財測遜色　道瓊狂洩450點

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

台人在紐西蘭遭歧視　店家卻向中國使館致歉

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

俄同意跟美重啟對話　不接受北約赴烏維和

烏軍情局長：俄烏戰爭可能2025年停火

Forever 21恐二度破產！最快3月關閉200門市

美財長訪烏　川普：遭澤倫斯基無禮對待

埃及「失落的法老」陵墓找到了

籲川普對俄強硬　馬克宏：中國以為有權侵台

3份民調曝　川普支持度下滑

中國博士生涉下藥性侵10女　出庭露詭笑

更多熱門

相關新聞

加油鬆口氣　下周汽、柴油擬不調整

加油鬆口氣　下周汽、柴油擬不調整

俄國裏海石油管線遭烏克蘭無人機襲擊，預期國際油價將會攀升，不過國內油價啟動平穩機制，下周汽、柴油每公升預估實際不調整。

澤倫斯基因「睡覺」拒見美財長？

澤倫斯基因「睡覺」拒見美財長？

馬斯克政府效率部雷厲風行　爭議政策一次看

馬斯克政府效率部雷厲風行　爭議政策一次看

川普宣布為Kobe立雕像！

川普宣布為Kobe立雕像！

關鍵字：

安倍昭惠台北論壇川普和平國際日韓要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

小優大嘴巴遭解約

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

朴春稱「李敏鎬要我發的」　男方澄清

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

達人揭「進場台積電」價格：閉著眼睛買

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面