安倍遺孀：川普雖然說話挑釁　但「本性善良」熱愛和平

▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠與美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

文／中央社

已故前日相安倍晉三的妻子安倍昭惠在美國總統川普當選後訪美，出席川普在佛州自宅舉辦的私人晚宴。她今天在台北出席哈利法克斯國際安全論壇發表演說指出，安倍晉三生前與川普友好，雖然川普說話挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，將積極面對世界改變。

哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20、21日在台灣舉行，今天進入第二天議程，超過70國的政要、專家及學者與會，安倍昭惠上午應邀發表演說。

安倍昭惠指出，現今國際情勢變化快速，2020年安倍晉三卸任日相後，全球歷經新冠疫情以及緬甸、阿富汗、烏克蘭和加薩等區域衝突戰火，但面對這些挑戰不應畏懼，這些區域的受害者都需要全球各界人士的大力支持。

安倍昭惠說，然而全世界好像喪失幫助這些受害者的熱情，過去是由執政者來幫助全社會，但在這多變世界，不能只靠超級英雄拯救世界，而是每個人都要盡一份心力，每個公民都要展現韌性，應對政治、經濟、文化、社會等挑戰，如同與會的安全議題專家有堅強意志讓社會變得更好。

▲川普夫婦2019年在日本與安倍晉三、安倍昭惠共進晚宴。（圖／路透）



安倍昭惠也說，2025年有幾個意義，包括二戰結束80週年、美國總統川普（Donald Trump）重掌白宮，安倍晉三生前與川普友好，雖然川普說話挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，將積極面對世界改變。

安倍昭惠表示，哈利法克斯論壇能在台灣舉行，在這變動時代有重大意義，安倍晉三曾說，「台灣有事就是日本有事」、「台灣的和平對區域至關重要」，安倍晉三對和平的愛、對她的愛，會向世界傳遞重要訊息。

安倍昭惠提到，她雖不是安全議題專家或政治人物，但是台灣的好朋友，且台灣在她和安倍晉三心中有獨特地位，因此很榮幸能受邀到哈利法克斯台北論壇，希望能盡一份心力。