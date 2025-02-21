算不出砍多少預算「翁曉玲喊按計算機、用AI」　她實測：AI也無解

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算審查報告，近一個月後才自立法院19日送出，但仍未明列最終刪減額。藍委翁曉玲開嗆，行政院長卓榮泰不會算術，各部會可以用計算機一筆一筆算，還嗆「真後悔沒有堅持多刪預算」。翁也酸，數發部可用 AI 計算。對此，時代力量黨主席王婉諭今（21日）將整份報告提供給ChatGPT，出現數字也跟審查報告不同。王婉諭表示，立法院連「通刪」跟「個別提案」到底何者優先，都沒講清楚，導致連AI都無法判讀，「總預算覆議是解套的唯一方法，若繼續反對，哪怕是最強AI也無法算出答案！」

對於總預算，翁曉玲昨受訪時痛批，主計總處是沒有預算會計資訊系統可計算嗎？ 再笨，各個部會也可用計算機一筆一筆加減計算出來，「真後悔，先前沒有堅持要多刪行政院的預算。給了中央政府兩兆多的經費竟然還算不出來，是錢太多，算錢算到手軟嗎？」

對此，王婉諭表示，立法院歷經29天的審查，終於在前日正式送出總預算審查報告。然而，還是算不出總共到底「刪減、凍結」了多少預算，這個荒謬的窘境，身為罪魁禍首之一的國民黨立委翁曉玲還將責任推給政府部門，揶揄數位發展部應該「用 AI 計算」，此種說法簡直荒謬至極。

王婉諭表示，翁曉玲說法事不關己、大言不慚，將整份報告提供給ChatGPT，並請ChatGPT根據報告說明今年總預算的刪減額度到底是多少？得到的答案是2075億7425萬9千元，然而，這整份審查報告中，從頭到尾沒有出現這個數字。原因是立法院居然連「通刪」跟「個別提案」到底何者優先，都沒講清楚，導致連AI都無法判讀。

王婉諭指出，審查報告對於「通案刪減」與「委員會個別提案刪減」的計算邏輯含糊不清，導致整體刪減金額根本無法確定，「數學當然無法解決國會亂審出來自相矛盾的結果。」王表示，根據立法院的報告，歲出預算刪減的結果如下：一、各委員會審查結果計減1,136億9,925萬 9 千元。二、院會決議「通案統刪不低於939億7,500 萬元」，由行政院再行調整。過去的慣例是包含在內的，但今年的審查卻未明確交代。

此外，王婉諭也指出，本次預算審查過程中，由於未經充分協商，許多預算提案相互衝突，甚至導致部分項目出現「負數刪減」的荒謬現象。為了補救這些錯誤，立法院罕見地在報告中新增了一個「新增通過決議」，等於承認整體審查過程的混亂，這樣的先例一開，未來將有更多不具專業背景的立委，在未經討論的情況下，單憑表決就能大舉刪減政府重要預算，對行政效率造成嚴重衝擊。

對於總預算審查報告，王婉諭強調，立法院送出的這份錯漏百出的報告，總預算審查的問題不會因為報告送交行政院就結束。由於立法院未明確列出刪減總額及計算方式，行政院在執行時根本無所適從，這將導致政府機關無法依據《預算法》第55條，編制細部的歲入歲出預算，影響國家正常運作。

王婉諭呼籲，面對這種史無前例的預算僵局，唯一的合憲解方就是行政院提出覆議，讓立法院重新審查，釐清問題，嚴正警告藍白立委：「總預算覆議，是你們解套的唯一方法，若繼續反對，哪怕是最強的 AI 也無法幫你們算出答案！」