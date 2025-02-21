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阿根廷總統贈禮！馬斯克登台「狂揮電鋸」　高喊：專砍官僚主義

▲▼ 馬斯克高舉阿根廷總統米雷伊贈送的電鋸，米雷伊在一旁興奮比讚。（圖／路透）

▲ 馬斯克高舉電鋸，米雷伊在一旁興奮比讚。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在華府郊區一場保守派集會上揮舞阿根廷總統米雷伊所贈電鋸，他對審查聯邦準備理事會帳目持開放態度，並指責民主黨人「叛國」。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克或許已是美國總統川普身邊最具影響力的顧問，他獲川普任命執掌政府效率部（DOGE），大談刪減政府支出、裁減聯邦工作人員的努力。

路透社報導，一名知情人士透露，美國國稅局（IRS）6000名員工今天得知自己將遭解聘。

美聯社報導，保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference）稍早宣布馬斯克為演講者之一，與會者熱烈歡呼。馬斯克現身之前，先與米雷伊（Javier Milei）會面；米雷伊經常獲得馬斯克稱讚，他2023年競選總統時也數度在造勢活動上揮舞電鋸，作為承諾刪減公共開支的象徵。

馬斯克戴著太陽眼鏡和「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）黑色帽子登台後說，米雷伊有禮物要送他。接著米雷伊拿著一把紅色電鋸上台遞給馬斯克，電鋸上刻著米雷伊的口號「他媽的自由萬歲」（Viva la libertad, carajo）。

馬斯克說，「這是專砍官僚主義的電鋸。」

馬斯克抨擊美國前總統拜登政府的移民政策，尤其提到一款應用程式（App），聲稱有近百萬人利用這個App持兩年許可入境美國且可工作。他指控拜登和民主黨人企圖藉此「投資」在搖擺州獲得更多選票。

馬斯克說，「很多人沒意識到這是真正的大騙局，目的是讓美國民主天平傾斜。」

美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）主持人施密特（Rob Schmitt）問道，「這算叛國？」馬斯克回答：「叛國。」

施密特詢問馬斯克是否考慮審查聯邦準備理事會（Fed）帳目，馬斯克給了肯定答覆，還說「到處都在浪費」。（譯者：曾依璇／核稿：陳昱婷）

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