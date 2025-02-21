AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

▲情感伴侶機器人有望成為AI科技下的新藍海。（示意圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

隨著「AI大模型」、「柔性材料」和「生理傳感技術」的技術創新，情趣機器人正從原始的「生理工具」朝向「情感伴侶」邁進，催生出AI科技的新應用，人形伴侶機器人在2025年的井噴式發展，成為外界關注的話題。根據昨（20）日大陸相關類股表現，該條賽道上的股票開出全線漲停的紅盤。

▲上海人形機器人訓練場。（圖／翻攝 新民晚報）

《券商中國》報導，1月份的時候，市場曾炒作過一段時間的情感交互。彼時，蘇豪弘業連續漲停。在DeepSeek的加持之下，這個題材再度發酵，浙江眾成等股票漲停，硅寶科技、浙江眾成、趣睡科技、愛慕股份再度集體漲停。

上海徐匯區今（21）日起舉辦的2025全球開發者先鋒大會，以「模塑全球 無限可能」為主題，聚焦大模型、算力、語料、工具、軟件平台等AI核心技術，與會的開發者群體則以硬體開發、雲計算、大數據、物聯網、AI、機器人、區塊鏈和元宇宙為主，對於發展人形機器人的技術面發展提供支撐。

此外，上海首座人形機器人量產地「智元機器人製造工廠」已投產數月，2025年預計將實現數千台的年產量。因此，業內普遍抱持期待，2025年將是人形機器人的量產元年，憑藉上海高端製造業的基礎、長三角的完善供應鏈及產業配套，加上人才資源和儲備，被視為產業井噴發展的推力。

外界推算，全球情趣機器人市場規模將於2031年突破3億美元，在技術迭代與倫理破冰下，具備材料、AI交互、健康監測能力的廠商將率先受益。

