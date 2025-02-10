爆柯建銘黨團協商「氣到丟紅龜粿」　羅智強還原兩人交鋒笑翻了

記者郭運興／台北報導

立法院6日針對「第3會期開議日」及「選罷法覆議案」進行朝野協商，但因民進黨團總召柯建銘過程中不斷冗長發言，最終三黨依舊沒有共識。對此，國民黨立委羅智強今（10日）爆料，當天因為自己跟柯建銘說「過年身邊有一團吉祥喜氣，所以不可以生氣跟拍桌，一拍桌吉氣散掉，人就會衰一整年」，未料柯因此生氣了，就對他丟了4顆紅龜粿，一直丟一直丟。

▲民進黨團總召柯建銘朝國民黨立委羅智強丟紅龜粿。（圖／立法院官網）



羅智強於節目《千秋萬事》談到日前協商，他表示，2月6日開春第一個政黨協商，最後結論時，柯建銘因為很生氣丟了他4顆紅龜粿，但沒有收音大家也不知道他們在講什麼。

接著，羅智強還原當天過程，那一天開了2個半小時的黨團協商，其實只有2個主題，簡單到不能簡單的主題，一個是開議日是哪天跟一個是覆議日是哪天，一開始開會不到5分鐘，三黨就達成共識，民進黨也說沒問題，黨團講完接受之後會議不就結束了嗎？

羅智強指出，結果一開始民進黨同意，結果黨團要簽字的時候，大家就知道民進黨是多麼會騙人的政黨，自己從頭到尾都知道他們的答應是假的，為什麼？因為在國民黨與民眾黨兩邊都簽字後，拿給民進黨簽字時，他們就說「等下會簽，等我講完話、不要急」，結果柯建銘一講就講了兩個半小時，立法院長韓國瑜中間一直詢問「要不要簽完再講」，柯建銘依舊表示「你不要這樣，等我講完再說、講完再簽」，最後講到當天下午5點，柯還問說「可不可以講到5點半、羅智強我們可不可以講到午夜12點」

羅智強直言，從頭到尾連這兩件簡單事情，民進黨都沒有要簽字，就是以浪費自己的生命來浪費大家的生命、浪費韓國瑜的生命、浪費羅智強的生命。所以民進黨在這次的政局當中，政爭就是他們刻意掀起的，不斷透過黨團協商製造對立。

羅智強透露，柯建銘當天協商為什麼這麼生氣丟他4顆紅龜粿？因為自己跟柯建銘說「柯總召我陪你聊到午夜12點，你剛才講的」，結果柯建銘卻說「我不要跟你聊了」，接著，自己幽默表示「過年人的身邊有一團吉祥喜氣，會帶給我們一整年好運，所以不可以生氣跟拍桌，你一拍桌，吉氣就散掉，人就會衰一整年」。

最後，羅智強大笑表示，結果柯建銘就生氣了，自己真心好心勸告，然後就一直對他丟4顆紅龜粿，一直丟一直丟。

