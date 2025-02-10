　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜、吳欣岱猛打李彥秀　游淑慧曝背後盤算：綠幫好亂又好妙

▲▼吳欣岱、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進秘書長吳欣岱、前民進黨立委高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

全台罷免熱戰，罷團將國民黨立委李彥秀視為頭號目標，近日昔日選戰對手前民進黨立委高嘉瑜、台灣基進秘書長吳欣岱更是不斷猛打李的美國豪宅爭議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10日）點出奇妙之處與背後盤算，她表示，綠幫好亂又好妙，昔日兩位宿敵，現在各唱各的戲、各布各的局、各要各的位，看起來是玩罷免，但2026可能才是布局重點，終歸狗咬狗。

針對近日高嘉瑜、吳欣岱近日猛打李彥秀，游淑慧表示，鳥盡弓藏、幫教訓變扯後腿，綠幫好亂又好妙。

游淑慧指出，奇妙之一，看到吳欣岱最近又在罷免李彥秀委員上，上跳下竄，自己覺得很妙，因為前年吳欣岱的參選，不就是為了拉下高嘉瑜？高嘉瑜敗選、李彥秀委員勝選，吳欣岱還開心的比YA，可說是求仁得仁、心願得償，才一年多，不住在內湖的吳欣岱，又跑出來要罷免李彥秀，真是反反覆覆、有點神經質了。

游淑慧再指，奇妙之二，同時，最近她也看到很多之前看高嘉瑜熱鬧、拱吳的綠營人士、側翼網軍，現在反過來不斷發文抱怨吳欣岱，認為去年是吳欣岱扯後腿讓高嘉瑜敗選，有種用完即丟、還嫌髒手的即視感。

游淑慧說，2023年是綠營自己要教訓高嘉瑜，才捧出的吳欣岱，現在又把人家說成「扯後腿」，讓吳欣岱背高嘉瑜敗選的黑鍋，黑幫還說點義氣呢，而綠幫呢？只能說「貴圈好亂」

游淑慧提到，奇妙之三，看起來是玩罷免，其實吳高二人，可都能同時都在布局2026。要在港湖罷免成功，幾乎是不可能的，所以2026可能才是這兩位女士的布局重點，到時又是一次綠營的席次擠壓戰。

游淑慧分析，萬一吳欣岱、高嘉瑜同時在2026年再次參選，民進黨其他現任議員、接班新人還要不要玩，所以這次民進黨沒人敢再跟吳欣岱玩了，沒人敢再說寧願民進黨少一席。

最後，游淑慧強調，罷免彥秀委員的兩位先鋒，就是昔日的兩位宿敵高嘉瑜和吳欣岱，現在看看她們各唱各的戲、各布各的局、各要各的位，但終歸狗咬狗

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！被列名單嚇傻：我跟他不熟
大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點
快訊／台積電首認地震損失逾53億
3女進屋變碎屍！鄰過年半夜聽「剁菜聲」　驚恐怒罵：夭壽骨
民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留
快訊／花蓮男遭擄走　棄屍山區
台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」　在日台人慘被騙
李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」
7歲童罹罕病多重障礙　單身女醫收養：沒人比我更適合當他媽媽！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留人

評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」

NCC收「750元」爭議延燒　國民黨團批想創小金庫、要求撤回政策

高嘉瑜、吳欣岱猛打李彥秀　游淑慧曝背後盤算：綠幫好亂又好妙

推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處駁斥：絕不可能

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留人

評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」

NCC收「750元」爭議延燒　國民黨團批想創小金庫、要求撤回政策

高嘉瑜、吳欣岱猛打李彥秀　游淑慧曝背後盤算：綠幫好亂又好妙

推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處駁斥：絕不可能

花蓮男遭擄「棄屍產業道路邊坡」！　22歲嫌遭逮辯：一起吸毒

岡田將生＆高畑充希IG甜曬放閃照！超萌身高差、老公視角引網盛讚

澎湖海膽、巴西蘑菇又出包！食藥署「重金屬」稽查5件違規

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

專訪／夏天拍開車戲不可開冷氣！　楊一展累到「迴光返照」曝秘辛

陸網紅虐死狗後有誇張後續　其它飼主要回狗須簽「百萬賠償合同」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格　代跑風波浮上檯面

快訊／台積電元月營收開獎！　首認地震損失逾53億

劉雨柔認了「嚴重隱疾纏身」！其實很難懷孕 吐2辛酸：怎麼可能辦到

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

政治熱門新聞

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

大S樹葬傳再丟焚化爐　殯葬處駁斥

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

鄭家純忍2個月開撕史書華？暗示問題不只私德

由藍轉綠　他投奔綠營罷免賴士葆喊「世代交替」

民眾黨又掀茶壺風暴？他被迫辭職

賴清德邀五院院長會商是鴻門宴？　學者：在野黨觀點限縮協商空間

更多熱門

相關新聞

NCC收750元爭議延燒　藍黨團要求撤回政策

NCC收750元爭議延燒　藍黨團要求撤回政策

就國家通訊傳播委員會（NCC）修改電信管理業務規費收費標準第14條， 民眾自海外網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元，引發輿論強烈反彈。國民黨立法院黨今（10日）召開記者會，黨團副書記長羅智強狠酸，NCC就是想打造一個全新的小金庫，並呼籲NCC停止政策，收回搶錢。

推還勞工7天假！　牛煦庭：拚本會期三讀

推還勞工7天假！　牛煦庭：拚本會期三讀

韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

韓入府共商國是　藍委預言純聊天喝下午茶

韓入府共商國是　藍委預言純聊天喝下午茶

關鍵字：

罷免李彥秀游淑慧吳欣岱高嘉瑜港湖民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面