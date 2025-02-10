高嘉瑜、吳欣岱猛打李彥秀　游淑慧曝背後盤算：綠幫好亂又好妙

▲台灣基進秘書長吳欣岱、前民進黨立委高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

全台罷免熱戰，罷團將國民黨立委李彥秀視為頭號目標，近日昔日選戰對手前民進黨立委高嘉瑜、台灣基進秘書長吳欣岱更是不斷猛打李的美國豪宅爭議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10日）點出奇妙之處與背後盤算，她表示，綠幫好亂又好妙，昔日兩位宿敵，現在各唱各的戲、各布各的局、各要各的位，看起來是玩罷免，但2026可能才是布局重點，終歸狗咬狗。

針對近日高嘉瑜、吳欣岱近日猛打李彥秀，游淑慧表示，鳥盡弓藏、幫教訓變扯後腿，綠幫好亂又好妙。

游淑慧指出，奇妙之一，看到吳欣岱最近又在罷免李彥秀委員上，上跳下竄，自己覺得很妙，因為前年吳欣岱的參選，不就是為了拉下高嘉瑜？高嘉瑜敗選、李彥秀委員勝選，吳欣岱還開心的比YA，可說是求仁得仁、心願得償，才一年多，不住在內湖的吳欣岱，又跑出來要罷免李彥秀，真是反反覆覆、有點神經質了。

游淑慧再指，奇妙之二，同時，最近她也看到很多之前看高嘉瑜熱鬧、拱吳的綠營人士、側翼網軍，現在反過來不斷發文抱怨吳欣岱，認為去年是吳欣岱扯後腿讓高嘉瑜敗選，有種用完即丟、還嫌髒手的即視感。

游淑慧說，2023年是綠營自己要教訓高嘉瑜，才捧出的吳欣岱，現在又把人家說成「扯後腿」，讓吳欣岱背高嘉瑜敗選的黑鍋，黑幫還說點義氣呢，而綠幫呢？只能說「貴圈好亂」

游淑慧提到，奇妙之三，看起來是玩罷免，其實吳高二人，可都能同時都在布局2026。要在港湖罷免成功，幾乎是不可能的，所以2026可能才是這兩位女士的布局重點，到時又是一次綠營的席次擠壓戰。

游淑慧分析，萬一吳欣岱、高嘉瑜同時在2026年再次參選，民進黨其他現任議員、接班新人還要不要玩，所以這次民進黨沒人敢再跟吳欣岱玩了，沒人敢再說寧願民進黨少一席。

最後，游淑慧強調，罷免彥秀委員的兩位先鋒，就是昔日的兩位宿敵高嘉瑜和吳欣岱，現在看看她們各唱各的戲、各布各的局、各要各的位，但終歸狗咬狗