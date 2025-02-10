NCC收「750元」爭議延燒　國民黨團批想創小金庫、要求撤回政策

記者鄭佩玟／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）修改電信管理業務規費收費標準第14條， 民眾自海外網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，審查費每案750元，引發輿論強烈反彈。國民黨立法院黨團今（10日）召開記者會，黨團副書記長羅智強狠酸，NCC就是想打造一個全新的小金庫，並呼籲NCC停止政策，收回搶錢。

▲國民黨團今召開「NCC假審查 真加稅！離譜！荒謬！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

NCC表示，為維持國內電波秩序，讓每個國人都享用優質無線通訊品質，且考量民眾進口貨物有其時效性，NCC每日需及時線上投入許多人力，過年期間亦有安排人力，審查申請人所提供之自用切結書及產品規格型錄等文件，以確認進口貨品之無線電頻段及發射功率符合我國規定。另外，每年須編列水、電及維護資訊系統預算，才能提供民眾方便且有效率通傳服務。爰依規費法第7條之規定，按行政成本收費，爰新增自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）輸入核准審查費新台幣750元。

羅智強批，他看不出NCC要收這個審查費的正當性，明明國家有這麼多預算，國家其它單位做這麼多檢驗、檢測，請問有額外再收審查費嗎？如果NCC現在要收審查費，是要做普審，那還有點道理，若只是抽審，就是有很多實際沒發生的檢驗，卻去扒民眾的皮。

國民黨立委翁曉玲也說，《電信法》內有規定，所有射頻器材為了怕干擾電波秩序，使用前必須申請主管機關核准。現在已經進入無線通訊時代，NCC雖然有把關義務，過去主要是針對會大量採購射頻器材的電信業者來徵收審查費，但針對民眾自用的無線射頻器材，只要申請查驗，並不需要徵收審查費。

翁曉玲強調，NCC給出的理由，是因為民眾申請審驗射頻器材的案件越來越多，考量人事成本而需要徵收費用。但NCC必須考量到，現在無線設備已經屬於生活必需品，民眾只要合理購買一定數量以下的設備，不應該要徵收審查費，就算要徵收，也必須考慮到比例原則，但現在的NCC，不論射頻器材的多寡或高低都一律徵收750元，這是很不合理的修法標準。

翁曉玲表示，該規定雖然在去年7月就提出，並在前代理主委翁伯宗任期內的去年10月經委員會通過，但現在NCC的委員人數不足，還有4位委員待補，在只有3位委員的情況下，竟然公布相關收費標準的修改，這樣直接從人民口袋要錢的重大決定，不適合讓3位委員就發布修改規定，這極為不智。

翁曉玲表示，呼籲NCC應該重新檢討收費標準，現在民意大為反彈下，最好從善如流廢止或暫緩實施，等到NCC委員補齊後，大家再好好檢討，到底該不該針對自用射頻器材徵收審查費，若要徵收，也必須考量在購買多少數量以下就免徵，若政策變成擾民，會讓民眾覺得NCC只要變相在對人民加稅，這就是錯誤的政策與做法。

值得注意的是，國民黨團臉書直播記者會時出現「翁柏宗」、「國家通訊傳播委員會」正在觀看直播。羅智強對此喊話，撤回政策，停止搶錢！搶稅搶最多的政府，錢都夠用了，夠用就好，不要弄小金庫，不要只是看直播，趕快幡然悔悟，公開道歉撤回政策，停止搶錢！

