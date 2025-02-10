推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期開始，各黨目標推動何項法案也備受矚目。國民黨預告此會期以推動民生法案為主，國民黨立委牛煦庭領銜提出「紀念日及節日實施條例草案」，將之前被砍的7天假還給勞工。牛煦庭今（10日）接受記者採訪時表示，從第一會期就跟勞團有密切溝通和協商，且已經開過公聽會，沒道理這會期不進入實質審查，甚至進入二三讀闖關，都是很合理的目標。

▲牛煦庭要推勞工回復7天假。（圖／記者屠惠剛攝）

《勞動基準法》在2016年修法「一例一休」，將工時由「雙周84小時」改為「單周40小時」，全面實行週休二日，但勞工少掉的時數，政府用砍掉7天國定假日作為配套。不過，刪除7天假，對部分勞工而言，失去7日休息時間的同時，也喪失加班可領雙倍時薪的機會，讓勞團大為不滿。當時被砍掉的7天假分別為「1月2日元旦隔日」、「3月29日青年節」、「9月28日教師節」、「10月25日光復節」、「10月31日蔣公誕辰」、「11月12日國父誕辰紀念日」、「12月25日行憲紀念日」。

牛煦庭表示，其實從第一會期就跟勞團有密切溝通和協商，民進黨一黨獨大的時代，對軍公教砍年金、勞工砍放假，沒人可以過好日子，因此國會多數時當然希望可以把民意帶回立法院，包含賴士葆、洪孟楷也都有連署提案，當初沒有那麼早進行處理，也是希望跨黨派委員可以做好內部整合，也知道很多委員都有針對這案在研究，並且希望可以盡快提案。

牛煦庭說，廣泛收案後可以盡速討論，這也是廣大勞工都希望通過的民生法案，上會期也開過第一場公聽會，這會期也盼有具體進度，且已經開過公聽會，沒道理這會期不進入實質審查，甚至進入二三讀闖關，都是很合理的目標，相信也會是黨團的目標。

國民黨團副書記長羅智強則稱，藍委拚民生法案不是今天才開始，國民黨這會期一定會通過非常多的民生法案。

