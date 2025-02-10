評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

▲台灣基進秘書長吳欣岱、前民進黨立委劉櫂豪。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

民進黨2024大選結束後，陷入朝小野大困局，立法院黨團總召柯建銘則拋出大罷免議題，點燃全台烽火。對此，前民進黨立委謝欣霓今（10日）表示，要不是台灣基進秘書長吳欣岱當初堅持參選到底，今天內湖南港也不用大費周章除鏽，她也點名，國會今日的困境就是來自於兩位泛綠分裂參選的內湖南港吳欣岱與台東劉櫂豪！

謝欣霓發文表示，要不是吳欣岱堅持參選到底，選前也不願意透過民調的方式整合一個人選，今天內湖南港也不用大費周章的除鏽了。

謝欣霓直言，國會今日的困境就是來自於內湖南港吳欣岱與台東劉櫂豪！貼文一出，網友紛紛留言「完全同意」、「凡導致綠營少一席次者即為叛徒，必須終生受真台派唾棄」，也有網友抱持不同意見表示「這把問題想簡單了，國會不是只差吳這一來一往的兩席。而且吳當初出來選，也是看準台派賭爛票，這點也是台灣地方政治很重要的一環。」

回顧立委選戰，台北港湖區選區，泛綠分裂，基進黨候選人吳欣岱拿下關鍵的11%選票，此舉造成民進黨推派的高嘉瑜因此落選，國民黨李彥秀奪回立委席次；另外，多次由民進黨拿下的台東選區，也因為黨內實力強勁、多次連任立委的劉櫂豪不服初選結果，選擇脫黨參選，最終與民進黨提名的賴坤成瓜分泛綠選票，讓國民黨黃建賓奪回睽違12年台東立委席次，因此，綠營不斷出現批評吳欣岱、劉櫂豪「害民進黨少一席」的聲音。

▼前民進黨立委謝欣霓。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）



