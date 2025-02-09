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迎2025台灣燈會　桃園兒童美術館外牆燈光會奔跑追逐

▲迎2025台灣燈會，桃園兒童美術館外牆燈光會奔跑追逐

▲迎2025台灣燈會，桃園兒童美術館外牆燈光會奔跑追逐。（圖／市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園青埔舉行，位於青塘園「光臨千塘國」燈區內的桃園市兒童美術館，其「藝術山丘」建築亦格外吸睛；配合燈會舉行，由日本知名照明設計師岡安泉，為兒美館的建築規劃燈光設計，即日起至24日、每日17:00至22:00於外牆進行燈光展演，歡迎大家燈會期間來兒美館，欣賞會追逐、會呼吸的建築。

桃園市立美術館代理館長張至敏8日指出，山本理顯設計工場與臺灣石昭永建築師事務所，聯手規劃的桃園市立美術館母館與桃園市兒童美術館，以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計理念，建築外觀融入「藝術山丘」的斜坡道設計，以及帶有柔軟曲線的遮陽板外牆，展現自然與藝術的和諧共融。

▲迎2025台灣燈會，桃園兒童美術館外牆燈光會奔跑追逐

而美術館建築的燈光設計，山本理顯設計工場表示：針對外部照明，規劃時為使來往行人及車輛避免眩光，並提升夜間的視覺舒適度、兼顧青塘園的生態多樣性，因此在外牆燈光設計上，以向上投射形成立面漫光至周邊為主，至於景觀照明，配合公園的特性，採用低照度友善生態之設計為考量。

石昭永建築師事務所補充說明：看似簡單的燈管設置藏有巧思，燈管置於曲線的遮陽板與建築本體玻璃帷幕之間，光是走線與安裝規劃花費半年以上的反覆討論，後續施工又花了半年多，最後以250組，每組150公分，總長度 375公尺的燈具設備來烘托建築之美。

透過岡安泉的燈光設計，更可以強調外牆曲線的遮陽板，讓白色的建築外觀添增表情，在夜晚成為增添城市風情的亮點地標。2025桃園燈會期間，桃園市兒童美術館增加6場次的夜間開館，分別於2月14日至23日期間的週五至週日，延長開館至晚上8:00，歡迎大小朋友前來參觀。未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元。

另外，即日起至24日、每日17:00至22:00於外觀將進行燈光展演，每小時整點開啟以「呼吸」主題的裝置5分鐘，間隔10分鐘後，再開啟以「追逐」主題的裝置5分鐘，再次間隔10分鐘，以此30分鐘為一個循環，依次循環至22:00。歡迎大家燈會期間來兒美館，欣賞會追逐、會呼吸的建築。

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