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台灣燈會點燈試營運　市長張善政搬「秘密武器」網友狂按讚

▲2025台灣燈會昨晚已點燈試營運，圖為會場超大卡比獸已成為打卡焦點。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲2025台灣燈會昨晚已點燈試營運，圖為會場超大卡比獸已成為打卡焦點。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

2025台灣燈會已於昨（7）日晚間點燈試營運，市長張善政在臉書發文指出，「光的遊戲場」燈區已率先主燈區啟動試營運，邀請國人前往桃園搶先體驗。此外，張善政特別與燈會亮點之一，也就是12公尺超大卡比獸同框，手中還拿著收服寶可夢精靈球，網友紛紛留言，「被你收服了」、「小善來了」、「超有創意的」。

2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，規劃機場捷運A18高鐵站的「主燈展演場」及A19桃園體育園區站「光的遊戲場」共兩大展區，布展面積20公頃、超過300件作品。其中「光的遊戲場」於昨天試營運，此外，燈會規劃包括「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等5大主題燈區，其中青塘園的「光臨千塘國」燈區，因與人氣IP「Pokémon寶可夢」合作，包含卡比獸以及皮卡丘等角色都提早亮相，昨晚已吸引大批親子族群到場拍照打卡。

張善政昨晚到燈會現場視察，晚間在臉書發文「準備好了嗎？一起帶著精靈球，來收服寶可夢！」張善政提到，今年燈會無論白天和晚上都好拍，隨著試營運，12公尺高的超巨大卡比獸將正式與大家見面，地點就在機捷A19站旁的青塘園「光臨千塘國」燈區，周圍則還有皮卡丘和台灣燈會原創IP桃獸，準備秒殺手機或相機記憶體。

▲2025台灣燈會昨晚已點燈試營運，市長張善政在臉書秀出精靈球還與卡比獸合作，讓網友相當驚喜。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲2025台灣燈會昨晚已點燈試營運，市長張善政在臉書秀出精靈球還與卡比獸合作，讓網友相當驚喜。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政還提及，光的遊戲場展區除可愛又好拍寶可夢外，還有活力發光站、青春光劇場 、城市聚光燈以及福光滿意讚等燈區，處處都有驚喜，歡迎大家搶先來體驗。臉書上還附上自己與超巨大卡比獸合照，眼尖網友可查出張善政的巧思，手裡拿著用來收服寶可夢的「精靈球」，讓網友感到驚喜與創意。

▲2025台灣燈會昨晚已點燈試營運，市長張善政今天視察拿出精靈球與卡比獸合影。（圖／市府新聞處提供）

▲2025台灣燈會昨晚已點燈試營運，市長張善政今天視察拿出精靈球與卡比獸合影。（圖／市府新聞處提供）

網友紛紛留言，「市長懂玩」、「被你收服了」、「小善來了」、「超有創意的」，還有網友提到，「12公尺巨型卡比獸太震撼了！快來青塘園打卡」、「光的遊戲場超豐富，每個燈區都超好拍」、「白天可愛，夜晚炫目，這場燈會真的不容錯過！」、「機捷直達，帶上精靈球，寶可夢迷快來集合！」

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