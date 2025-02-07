抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免來襲，全台各地的國民黨立委都在被連署的名單內，不過藍委們也持續醞釀「反罷免」聲勢，桃園藍委今晚在桃園蘆竹舉辦活動，邀請立法院長韓國瑜等藍營要角出席，被外界認為是要反制罷免。據了解，國民黨新北市立委近日也在籌備類似活動，活動中除了邀請新北市長侯友宜，也將邀請北市副市長李四川，而侯友宜近日也私下與多位藍委餐敘，希望能了解如何協助藍委。

大罷免浪潮席捲全台，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營指標大咖紛紛出手相挺後，傳出新北市藍委也在規畫集體作戰拉抬聲勢，除了邀請侯友宜外，李四川也被視為秘密武器。李四川今接受訪問時對此表示，若有受邀，一定會去幫忙。

據了解，新北市的藍委們近日確實有在討論此事，主要是因看到藍委牛煦庭今晚舉辦的「歡樂春酒 桃園隊報告」活動，給新北市藍委起到示範作用。不過目前都只是初步討論，他們認為未來不管誰被罷免，都將採集體作戰。至於侯友宜是否參與，據悉，侯友宜也曾表示，他一定會安排時間前往力挺自家人，私下侯也與立委們頻繁聯繫，近期也因商討如何反制罷免私下有與部分藍委餐敘。

另，日前傳出國民黨已認藍委葉元之最危險，因此已經點名新北市新聞局長李利貞最為補選名單，有地方人士在活動空檔當面問侯友宜，此消息是否回真，侯友宜當下回應，「葉元之撐住最重要，這是common sense。」

藍營人士指出，國會每一個席次都很重要，黨內優先重點是如何捍衛黨團戰力，指稱正在規劃補選的爆料不符常理，根本見縫插針。

新北市府新聞局長李利貞指出，侯友宜和新北市的立委一向保持密切聯繫，包括過年期間發福袋和近期行動治理等公開行程，與立委葉元之、洪孟楷等人同台時，都再三誇獎他們在國會的戰力，也表達對委員們爭取經費、建設地方的感謝。



