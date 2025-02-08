　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

▲基隆市議員張之豪,基隆市議員陳宜。（圖／翻攝自Facebook粉絲專頁）

▲基隆市議員張之豪（左）、基隆市議員陳宜（右）。（圖／翻攝自Facebook粉絲專頁）

記者郭世賢／基隆報導

全台罷免潮持續升溫，基隆地區也出現政治動盪。有民間團體在臉書粉絲專頁「基隆絕沛」發起罷免國民黨基隆立委林沛祥的連署活動，並設立實體站點收集連署書，預計近期將提交第一階段的提議人連署書。對此，國民黨基隆市黨部於今晚證實，將成立「基隆反惡罷行動總部」，並計劃於2月13日召開首次籌備會議，初步鎖定罷免民進黨議員張之豪和陳宜。

基隆市長謝國樑的罷免案在三個多月前才剛落幕，如今立委林沛祥也面臨罷免挑戰。臉書「基隆絕沛」專頁積極號召民眾參與連署，目前正在準備相關文件，預計不久後將正式提交。民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處也協助提供罷免林沛祥的連署書及收件服務。

謝國樑認為罷免林沛祥缺乏正當理由，呼籲停止這種讓基隆社會不安的罷免行動。林沛祥則表示，溝通應理性進行，罷免行動必須合法合理，他不會迴避挑戰，並有信心面對這一考驗。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝證實，為反制罷免林沛祥的行動，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑擔任主委，吳國勝本人擔任總幹事，並邀請前市長張通榮等人參與，各區將設立分部。首次籌備會議將於2月13日（星期四）召開。

據了解，國民黨目前鎖定安樂區議員張之豪和信義區議員陳宜為罷免對象，提議人連署書已準備就緒，分別已有800多份和500多份，達到法定門檻的1%。吳國勝表示，一旦罷免林沛祥的提案正式提交，他們將立即展開反制行動，至於最終罷免哪些議員，仍需進一步確認。

張之豪對此回應，國民黨的謝國樑和林沛祥經不起檢驗，面對議員的批評便急忙要求黨部為他們「護航」。他表示，若罷免他能換取國民黨立委的減少，國家運作將更加順暢，國防外交預算不再被削減，交通部補貼客運的預算也能持續，基隆捷運計劃也能順利推進。他認為，用一個議員換一個立委是值得的，但將無辜的陳宜牽扯進來則顯得毫無道理。

陳宜則指出，國民黨發言人黃申棟有意參選信義區議員，國民黨此次罷免行動顯然是出於選舉考量，動機令人質疑。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

►貨車跨雙黃線超車猛撞女騎士！搶救11天不治　惡劣駕駛下場曝

老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

►搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
00:46嘉義規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
「排毒飯店」藏春色　9年前成交價奔1.35億
大S骨灰不會永遠放家中！小S證實：讓姊姊回歸大自然
寒流南下冷爆「體感低溫-4度」！氣象專家：近年來冷最久的一年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打敗寒流！2025台灣燈會發放寶可夢小提燈　領取人潮超熱烈

基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

桃園捷運青線3場說明會登場　全長15公里設置12座車站

視察2025台灣燈會試營運　張善政邀大家來桃園賞燈

2025台灣燈會桃園特色燈區2／9亮麗登場　打造藝文+科技燈光派對

台南麻豆住宅冒煙起火　南消新式高壓細水霧車救援奏功

新北感謝春節持續運轉　勞工局長慰勞企業勞工發福袋

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水品質

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

雙北世壯運賽會服裝亮相　侯友宜：選手免費騎深澳鐵道自行車

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

打敗寒流！2025台灣燈會發放寶可夢小提燈　領取人潮超熱烈

基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

桃園捷運青線3場說明會登場　全長15公里設置12座車站

視察2025台灣燈會試營運　張善政邀大家來桃園賞燈

2025台灣燈會桃園特色燈區2／9亮麗登場　打造藝文+科技燈光派對

台南麻豆住宅冒煙起火　南消新式高壓細水霧車救援奏功

新北感謝春節持續運轉　勞工局長慰勞企業勞工發福袋

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水品質

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

雙北世壯運賽會服裝亮相　侯友宜：選手免費騎深澳鐵道自行車

李文忠騷擾女同事　國防部下令：啟動性平調查

女罹罕病「自動性高潮」　每天至少5次...體液狂瀉

快訊／00:46嘉義大埔規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震　初估震度至少3級

DeepSeek梁文鋒的開掛人生　只用應屆生「超狂起薪」被封顛覆AI之神

鐵粉提早四小時排隊！動漫節七組偶像演出　化身《我推》跳人氣曲

打敗寒流！2025台灣燈會發放寶可夢小提燈　領取人潮超熱烈

基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

史書華前妻請的律師「很高段」！媒體人讚：讓他輸到脫褲子

共和黨對馬斯克態度轉變　支持率從47%暴跌至26%

父女合唱台語歌《必巡》 好聽到耳朵懷孕啦！

地方熱門新聞

台南麻豆住宅起火南消新式高壓細水霧車救援奏功

桃園捷運青線3場說明會登場　設置12座車站

2025台灣燈會試營運　張善政邀您來桃園賞燈

基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

2025台灣燈會桃園特色燈區　打造燈光派對

2025台灣燈會寶可夢小提燈　領取人潮超熱

新北感謝春節持續運轉　勞工局長慰勞企業勞工

新北補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水

石碇櫻花接力綻放　二格步道成賞櫻熱點

桃園藍營立委被鎖定罷免　昔罷王執行長發聲

宜蘭「滿城封宇」罷免陳俊宇連署登場

雙北世壯運賽會服裝亮相　選手免費騎深澳鐵道自行車

2025台灣燈會在桃園　中壢牛肉麵花燈很吸睛

全球每年數十萬人死於流感　醫籲4症狀速就醫

更多熱門

相關新聞

即／男12樓墜落計程車頂　搶救不治

即／男12樓墜落計程車頂　搶救不治

基隆市暖暖區源遠路一棟公寓大樓於今（7日）晚間10時許發生一起墜樓事件。一名33歲男子因不明原因從12樓頂墜落，先撞擊一輛計程車車頂後反彈至地面，當場嘴角滲血，失去生命跡象。警消人員獲報後迅速趕抵現場，並將男子緊急送醫搶救，但最終仍宣告不治。警方已通知家屬到場，協助處理後續事宜，至於詳細案情仍待調查釐清。

罷免潮持續蔓延　中選會累積已收32案立委罷免案

罷免潮持續蔓延　中選會累積已收32案立委罷免案

史書華外遇　楊蕙如：台派為名的髒東西

史書華外遇　楊蕙如：台派為名的髒東西

搶頭香！林俊憲提案廢止《壯促法》　嗆問：藍白鐵心護航吳春城？

搶頭香！林俊憲提案廢止《壯促法》　嗆問：藍白鐵心護航吳春城？

基隆迎來海上圖書館　望僕號停泊至3／9開放參觀

基隆迎來海上圖書館　望僕號停泊至3／9開放參觀

關鍵字：

基隆罷免國民黨政治張之豪陳宜

讀者迴響

熱門新聞

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

即／男12樓墜落計程車頂　搶救不治

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

嘉義民雄死亡車禍　貨車連撞「機車卡車底」騎士不治

張穎穎含淚PO黑白照！　深夜再發聲：受了天大的委屈

殺大嫂剁成肉塊放菜籃　單車運屍畫面曝

寒流南下全台冷爆　連江縣體感低溫-4度

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面