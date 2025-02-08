基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

▲基隆市議員張之豪（左）、基隆市議員陳宜（右）。（圖／翻攝自Facebook粉絲專頁）

記者郭世賢／基隆報導

全台罷免潮持續升溫，基隆地區也出現政治動盪。有民間團體在臉書粉絲專頁「基隆絕沛」發起罷免國民黨基隆立委林沛祥的連署活動，並設立實體站點收集連署書，預計近期將提交第一階段的提議人連署書。對此，國民黨基隆市黨部於今晚證實，將成立「基隆反惡罷行動總部」，並計劃於2月13日召開首次籌備會議，初步鎖定罷免民進黨議員張之豪和陳宜。

基隆市長謝國樑的罷免案在三個多月前才剛落幕，如今立委林沛祥也面臨罷免挑戰。臉書「基隆絕沛」專頁積極號召民眾參與連署，目前正在準備相關文件，預計不久後將正式提交。民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處也協助提供罷免林沛祥的連署書及收件服務。

謝國樑認為罷免林沛祥缺乏正當理由，呼籲停止這種讓基隆社會不安的罷免行動。林沛祥則表示，溝通應理性進行，罷免行動必須合法合理，他不會迴避挑戰，並有信心面對這一考驗。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝證實，為反制罷免林沛祥的行動，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑擔任主委，吳國勝本人擔任總幹事，並邀請前市長張通榮等人參與，各區將設立分部。首次籌備會議將於2月13日（星期四）召開。

據了解，國民黨目前鎖定安樂區議員張之豪和信義區議員陳宜為罷免對象，提議人連署書已準備就緒，分別已有800多份和500多份，達到法定門檻的1%。吳國勝表示，一旦罷免林沛祥的提案正式提交，他們將立即展開反制行動，至於最終罷免哪些議員，仍需進一步確認。

張之豪對此回應，國民黨的謝國樑和林沛祥經不起檢驗，面對議員的批評便急忙要求黨部為他們「護航」。他表示，若罷免他能換取國民黨立委的減少，國家運作將更加順暢，國防外交預算不再被削減，交通部補貼客運的預算也能持續，基隆捷運計劃也能順利推進。他認為，用一個議員換一個立委是值得的，但將無辜的陳宜牽扯進來則顯得毫無道理。

陳宜則指出，國民黨發言人黃申棟有意參選信義區議員，國民黨此次罷免行動顯然是出於選舉考量，動機令人質疑。