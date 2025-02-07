「海上圖書館」福音船望僕號停泊基隆港　3／9前開放參觀

▲「海上圖書館」望僕號停靠基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

由德國「好書共享協會」營運的「海上圖書館」望僕號（Doulos Hope）於今（7日）抵達基隆，作為此次巡迴的台灣最終站。基隆市長謝國樑與市府秘書長方定安、文化觀光局長江亭玫一同登船參訪。繼兩年前推出共讀24小時計畫及引進遠見人文空間後，基隆港邊再添一座為期一個月的閱讀場域，進一步提升基隆的書香氛圍。

謝國樑表示，登上望僕號讓他深受感動，一踏上甲板便感到心情寧靜。他期盼這艘船在基隆停留的期間，能吸引更多市民登船參觀，從中獲得啟發。他進一步提到，望僕號不僅是一座流動圖書館，更是一艘福音船，在航行途中傳遞上帝的愛與關懷，促進社會和諧。他認為，自己作為市長的職責也是如此，希望透過努力提升市民的生活品質，讓基隆成為更美好的城市，這也是他重新參政的初心。

謝國樑表示，未來將擇日安排更充裕的時間，再度登船，充分體驗這艘結合國際文化、海洋與閱讀氛圍的船舶。他也考慮攜家帶眷，共同感受在船上閱讀的獨特魅力。

望僕號將自2月7日起停靠基隆港，開放至3月9日。主辦單位建議民眾可先至官網預約，並提早抵達港口，以完成登船手續。此外，船上禁止攜帶寵物，部分區域需爬階梯，參訪時需特別留意。預約方式：「望僕號」登船需要先上網預約門票。歡迎大家預約登船參觀（每周日晚上開放下週預約，並以主辦單位公告為準）。詳情請見「Doulos Hope（Keelung）」臉書粉專。