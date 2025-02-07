搶頭香！林俊憲提案廢止《壯促法》　嗆問：藍白鐵心護航吳春城？

▲民進黨立委林俊憲透露，已經準備好廢止《狀促法》的提案內容。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委吳春城遭質疑推動《壯世代政策與產業發展促進法》謀取私利，還透過家族相關企業參與政府機關投標，涉嫌違反利益迴避，北檢已將本案成立他字案調查。對此，民進黨立委林俊憲今（7日）表示，他已經準備好提案廢止該法，並進一步嗆問國民黨，是否鐵心要跟民眾黨一起護航到底？

林俊憲提到，今天北檢已經動起來，然而，之前他就承諾過，立法院的部分，他也會推動廢止壯世代法，現在提案已經擬好了，準備要來把這個圖利惡法「壯」出去。

林俊憲說明，接下來進度預計是，在2月底正式開議前的這幾週內，他會陸續拿給民進黨的委員們連署，希望一開議就能送到議事處。「送出去後就是關鍵了，接下來要經過程序委員會，決定此案是否送院會一讀，才能展開後面的審查程序。」

▲民進黨立委林俊憲預告，等到立法院2月底開議後，他將提案廢止《壯促法》。（圖／記者屠惠剛攝）

針對接下來的挑戰，林俊憲表示，藍白過去一年在程序委員會封殺法案的劣跡斑斑，所以在這裡大家就可以看到藍白的正式表態。

不過，林俊憲認為，民眾黨不用講了，黃國昌代理主席已經鐵了心要護航到底，但國民黨呢？你們要跟小弟一起陪葬嗎？如果是的話，那很好，罷免理由又可以再添一項了。