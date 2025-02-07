史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）



記者鄒鎮宇／綜合報導

政治立場偏綠的網紅「盾牌牙醫」史書華，外遇治療師張偉倩的鹹濕對話被妻子發現，進而離婚提告。案情曝光後，讓過去立出高道德人設、曾砲轟外遇的史書華瞬間跌落神壇。對此，「卡神」楊蕙如表示，「完全不意外啊，台派為名的髒東西」。

消息曝光後，楊蕙如發文表示，史書華又又又又因醜聞上新聞，「完全不意外啊，台派為名的髒東西」；她也無奈地說，「反正只要有人繼續縱容讓他撈錢，他還是會不斷出醜的」。據了解，許多政治類型的網紅利用相關的貼文吸引熱度，再透過開團購、代購等，每年可輕鬆賺進百萬至千萬。

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▲網紅史書華政治立場鮮明，除了牙醫本業外，時常開團購賺錢 。（圖／翻攝史書華臉書）



判決書指出，郭女與網紅史書華結婚多年，育有2名子女，原本家庭和樂、夫妻感情甚佳，未料史於2021年起性情大變，不時因細故責難郭女，並以夫妻關係出現問題，要求郭女進行心理及婚姻諮商，郭女起初以為自己有問題，還盡力配合，只盼能維繫婚姻。

沒想到，郭女2021年12月30日凌晨查看史書華的Line對話紀錄，赫然發現史竟與一名暱稱「丁醫師」的帳號傳情，又於同年的3月18日傳訊「醫師請我驗孕」、「醫師很大聲說你一個月吃兩次事後藥」、「你很期待有小書華嗎」等，明顯雙方有發生過兩次性行為，進而離婚並提告「丁醫師」的本尊張偉倩治療師。

此外，張偉倩是新北市語言治療師公會第3、4屆理事長，坐擁兩家語言治療所，在業界頗具名望，收入頗豐，更為有夫之婦。最後，法官認為張女侵害郭女配偶權，因此判張女與史書華各賠20萬元。