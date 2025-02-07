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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免潮持續蔓延　中選會累積已收32案立委罷免案

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中選會表示，已收到了35個罷免案，其中32案為立委罷免案。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

本屆立委在2月1日就職滿周年，「大罷免」隨即在3日農曆春節後的開工日啟動，各地方罷團紛紛赴中選會遞交第一階段的罷免提議書。中選會表示，截至今（7日）下午5點止，中選會收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案。提議名單陸續更新中。

中選會表示，截至7日下午5點為止，中選會目前收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案、1案為市縣長罷免案、2案為市縣議員罷免案。

至於罷免案詳細名單，中選會說，相關罷免團體都已對外說明，中選會不另予回應，選務機關將依法處理收件及進行查對作業。

據統計，2月3日開工首日就有罷免團體遞交提議名單，均為國民黨立委，包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。另外，停職中的新竹市長高虹安也一併遞件。

而由藍營青年軍組成的罷團，則在5日首先遞送北市綠委吳沛憶，其他還包括新北市立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸；台中市立委蔡其昌、何欣純等；原民立委伍麗華、陳瑩。

▲▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

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