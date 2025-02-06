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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如爆：黨員幫我連署黨主席　10分鐘後「接到組織部質疑電話」

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡壁如。（資料圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席將於15日補選，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如，預計在8日、14日舉辦政見發表會；但民眾黨中央委員江和樹暗指，蔡壁如可能退選換副主席，若黨中央「搓湯圓」就退黨，使選舉委員會主委林富男澄清無此事。蔡壁如今（6）表示，自己不知道此事，並爆料連署階段時，第一位支持者連署她後，卻被組織部打電話詢問「為什麼要幫蔡壁如」。

蔡壁如6日接受網路節目「1200直球對決」，主持人鄭麗文詢問，究竟有沒有人「搓湯圓」？蔡壁如先是嘆了一口氣，表示「黨部動作都沒人找我講」，這週開工了，自己發現2月8日要辦政見發表會，卻不知政見發表會的形式、如何舉辦，所以在臉書上抒發，並認為應該要面對黨員、不反對辯論，「然後黨部也沒人打電話給我」。

蔡壁如提及，有趣的是，5日下午5時，自己在信箱收到一封黨主席補選的政見發表規範，日期時間是2月5日，「我寫個臉書，黨部就回應我，卻也不打電話給我說。」直到昨天下班前才收到一封補選政見發表會格式內容。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

面對江和樹氣憤說，若有人「搓湯圓」就退黨？蔡壁如稱「我不知道」，但從她要選舉，就被江和樹說「有什麼資格選」，黨部審核過資格後，江又質疑她憑什麼選，結果網路上就有人發長文寫「蔡壁如為什麼要選黨主席」。

蔡壁如也說，之前有人質疑她曾說若有人出來承擔職務，自己就不選黨主席等言論，「但你只聽最後，我是說各方要討論過，政見發表會也沒人跟我討論，我提出問題，他（黨中央）才回答我！」

面對蔡壁如辦公室主任王明煒認為此次選舉不公，蔡壁如稱，自己沒有表達選舉不公，是她的辦公室競選人員覺得不公，因為遊戲規則不明，有人報名，理應把兩邊的人叫來協商，這是黨主席選舉，團隊有什麼意見，就讓兩邊都來討論，以前黨主席補選連署到300人就停止，結果現在黃國昌卻一直拉到7000多票。

隨後，蔡壁如爆料，「我講個故事，第一個幫我連署的人就去連署，然後他後來跟我說，他上去連署過10分鐘，接到組織部打電話，問說『你為什麼要幫蔡壁如連署』？」所以所謂的不公，是她身邊黨員看不下去，這是身邊的人的感受，「你看我從頭到尾都沒講。」

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民眾黨蔡壁如組織部黨主席補選黃國昌

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