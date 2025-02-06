爆2026新北內參民調　吳子嘉揭驚人差距：黃國昌不知道排到哪去

▲新北市長潛在候選人，左起蘇巧慧、黃國昌、李四川。（合成圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨代理黨主席黃國昌4日稱「2026選戰我全心全力100%投入，不排斥藍白初選推一組」。國民黨則回應，國民黨一直都有初選制度，2026會透過制度協調最好的候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（6日）揭露自己做的新北市長內參民調，李四川現在就是各黨派第一名，而且快將近過半數，民進黨立委蘇巧慧支持度只有25％，怎麼跟李四川47％選？黃國昌則不知道排到哪去了，可能個位數，講了沒意思。

吳子嘉於節目《董事長開講》表示，國民黨稱「國民黨有國民黨的選舉機制」，其實話講一半，就是沒有藍白協調機制，你別想再想了。而且侯友宜選總統就是被柯文哲害慘了，現在黃國昌沒有化解前面的問題，還說「如果有藍白協調機制不排斥」，但Who are you你是誰啊？

吳子嘉指出，黃國昌的民調自己做過，輸給國民黨一大堆啦，誰會協調你？今天國民黨的第一名是誰？自己做民調，李四川現在是各黨派的第一名，而且快將近過半數。他更再次強調，李四川的民調是新北藍綠白各黨加起來都贏不過的，他就是第一名，黃國昌知不知道？

吳子嘉再指，這場選戰最重要的是侯友宜，侯友宜現在的民調滿意度有70幾％，李四川如果沒有侯友宜挺，也是會有問題，這就是國民黨內部的絕對優勢，自己把內參民調講給大家聽，民進黨有意參選的立委蘇巧慧支持度只有25％，要怎麼跟李四川的47％選？黃國昌則不知道排到哪去了，可能個位數，講了沒意思。

最後，吳子嘉強調，民眾黨在2026若沒有拿到一席地方政府也沒有成長的話，假設黃國昌當選黨主席，那任期就是到2026的12月31日下台，黃國昌的問題不是寄生也不是無本生意，而是從時代力量到民眾黨，始終有一個缺點，就是沒有信用，做政治沒有信用做不久。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）