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5檢與吳乃仁吃奢宴被送評鑒　黃國昌喊「別雙標」：敢不敢辦王俊力

▲▼針對北檢公布檢察官與吳乃仁一同於高檔無菜單料理餐廳案行政調查結果，黃國昌喊話，檢察官的官箴不應雙標。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲針對北檢公布檢察官與吳乃仁一同於高檔無菜單料理餐廳案行政調查結果，黃國昌喊話，檢察官的官箴不應雙標。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

立院民眾黨團總召黃國昌日前爆料，台北地檢署檢察官徐名駒等5人與台糖賤賣土地案被告吳乃仁餐敘，北檢今（6）公布調查結果，認為5名檢察官有違失，均送評鑑委員會進行個案評鑑。對此，黃國昌6日晚間點名現任北檢檢察長王俊力，2024年4月擔任調查局長期間，曾與行賄前行政院副院長鄭文燦的台塑集團高層楊兆麟聚餐，並喊話法務部長鄭銘謙，敢不敢處理敗壞官箴的王俊力？

黃國昌6日晚間於臉書表示，「檢察官的官箴不應雙標。」自己日前揭露，去年12月底晚間北檢徐名駒等一票檢察官，在從事人力仲介的陳董事長招接下，與民進黨大佬吳乃仁一同在高檔無菜單料理餐廳觥籌交錯，事隔將近一個月後，北檢今天公布行政調查，認定當天5位檢察官違反檢察官倫理規範情節重大，移送檢評會進行個案評鑑。

黃國昌提及，有媒體詢問，移送評鑑的結果會不會高高舉起、輕輕放下，「我都回答先不過度預測，事關檢察官的官箴，本應嚴肅面對。」也正是因為事涉檢察官基本倫理要求，所以更不能雙重標準。

黃國昌指出，去年7月前行政院副院長鄭文燦受賄案拖了7年放水沒辦，當時媒體曾披露，時任桃檢檢察長的王俊力竟二度簽結鄭文燦貪污案，但王俊力輕描淡寫試圖迴避質疑；然而王俊力2024年4月擔任調查局長期間，曾與行賄鄭文燦的前台塑集團高層楊兆麟，在南京東路六段台塑A5大樓的招待所餐敘，儘管王表示現場沒有看到楊，但據聞當天「楊兆麟活力四射地滿場飛，到後來大家喝嗨，還開心地站著聊天、哈拉」，更離譜的是，楊兆麟當時還正在遭到調查局調查。

「王俊力的雙標，簡直令人瞠目結舌！」黃國昌說，這次北檢行政調查的結果，是將未與席間當事人具職務關係的5位檢察官移送評鑑，相對地，調查局持續調查鄭文燦收賄案期間，調查局長王俊力卻跟被調查的當事人在招待所飲宴，現任的北檢檢察長王俊力不會臉紅嗎？按照北檢行政調查的標準，王俊力這個檢察長還幹得下去？

最後，黃國昌喊話法務部長鄭銘謙，「敢不敢處理敗壞官箴的王俊力？還是因為王俊力『功在黨國』，所以一定護航到底？」

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