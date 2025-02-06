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翻去年範例駁綠委「立院遮羞布說」　陳智菡：要抹黑前先做功課

▲▼針對陳培瑜質疑立院成為藍白「遮羞布」，立院民眾黨團主任陳智菡回應，三讀後既已是法律公文書，自然不會列上提案人。（圖／民眾黨團提供）

▲針對陳培瑜質疑立院成為藍白「遮羞布」，立院民眾黨團主任陳智菡回應，三讀後既已是法律公文書，自然不會列上提案人。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

「壯世代」爭議持續延燒，綠委吳思瑤、陳培瑜質疑，立院法成為藍白2黨的「遮羞布」，總預算案審查報告遮遮掩掩，「壯促法」主決議的提案黨團與提案者姓名都被遮蔽。對此，立院民眾黨團主任陳智菡拿出其他範例澄清，預算提案經院會三讀通過，就是立院共同決議，既已是法律公文書，自然不會再列提案人。

針對陳培瑜、吳思瑤指控，立院成為藍白2黨「遮羞布」，總預算案審查報告遮遮掩掩，把壯世代法案提案人遮蔽等，陳智菡6日透過文字表示，民進黨不只有會偷開鎖的立委、還有會偷公文、亂抹黑的立委，民進黨立委的素質，真的只能這麼低？

陳智菡提及，各黨團或委員的預算提案經院會「三讀通過」，就是立法院的共同決議，而非個別委員的提案了，三讀後「議事處人員」會轉檔成PDF或打成文字，再咨請總統公告，三讀後既已是法律公文書，自然不會、也不需再列上提案人。

陳智菡質疑，「陳培瑜是沒有看過歷年總統公布的法案版本嗎？」並願提供113年度中央政府總預算案為範例給陳培瑜「過目」，106年度附屬基金預算也是像今年一樣，遮蔽提案人後轉檔PDF提送總統府，「陳培瑜要抹黑前，能否先做功課？」

陳智菡稱，但詭異的是，總預算案目前立法院議事人員還在內部整理作業中，根本還沒送到總統府請總統公告，「請問陳培瑜是從哪裡偷偷拿到作業中的內部文件？拿著總統還沒收到的公文、來路不明的文件亂噴人，該不會也是偷偷開鎖去偷來的？」

▲▼106年度附屬基金預算，上圖為原始提案（有提案人），下為議事人員遮蔽提案人後直接掃描，送交總統府準備公告。（圖／民眾黨團提供）

▲▼106年度附屬基金預算，上圖為原始提案（有提案人），下為議事人員遮蔽提案人後直接掃描，送交總統府準備公告。（圖／民眾黨團提供）

▲▼106年度附屬基金預算，上圖為原始提案（有提案人），下為議事人員遮蔽提案人後直接掃描，送交總統府準備公告。（圖／民眾黨團提供）

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