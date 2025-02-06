多名立委收到「殺柯建銘全家」恐嚇信　家人姓名、暗殺方式全都有

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）朝野協商，討論本會期何時開議、選罷法覆議案。民進黨團總召柯建銘第三輪發言，話鋒一轉，又談起了大罷免，更收到恐嚇信，揚言殺柯建銘全家大小。包含綠委郭昱晴、黃捷、吳思瑤、陳培瑜等都收到該封標題為「柯建銘全家已被列入暗殺名單！」的信，信件內容列出柯建銘所有家人名單，還包含暗殺方式、時間等。

對於總預算爭議和大罷免議題，柯建銘協商時談到，禮拜二晚上一封恐嚇信寄到郭昱晴立委辦公室，揚言暗殺我全家大小，我兒子、媳婦、女兒、孫子全部公開，揚言暗殺。王鴻薇試圖插話，但讓柯建銘怒嗆「這涉及我的生命安全，我能不講話嗎？有人恐嚇要暗殺我全家」，更拍桌怒斥「等我講完妳再講好不好？這麼嚴肅的事情」。

見柯建銘情緒激動，韓國瑜出面緩頰道「柯總召，我會親自行文給警政署署長，處理你被恐嚇的事。」但過程中，王鴻薇仍不停發言，再度激怒柯建銘「現在是我講話的時間，每次都這樣，今天跟妳沒完沒了！王鴻薇，請住口」。韓國瑜則再次說，「我會親自向警政署反映，說你家裡被威脅，一定要徹查」。

後續藍綠白在發言過程中仍不斷發生口角，張啓楷發言時提到，「習俗上，現在還是過年，今天拍桌罵人，一整年運氣都不會好」，柯建銘怒嗆「你不要講幹話啦！這是什麼幹話？」眼看兩人口角不斷，韓國瑜緩和氣氛說「柯總召，你的腳剛開過刀，不可以搬石頭砸腳，先休息五分鐘。」

協商過程中，藍綠白並未取得共識，最終韓國瑜宣布，各黨團無法達成共識，有關開議日及覆議案處理時程，留待全院談話會決議。隨即宣布散會。

而根據最新修訂的立法院職權行使法第三條第三項規定，第一項開議日，黨團協商無法達成共識時，應由院長召開全院委員談話會，依各黨團所提之議程草案表決定之。