春節垃圾清運量增！侯友宜慰勉清潔隊員　調升觀摩費每人4100元

▲侯友宜感謝清潔隊員春節期間堅守崗位。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為感謝清潔隊員於春節期間堅守崗位，維持新北市垃圾收運服務及環境維護，市長侯友宜今（6）日赴淡水區清潔隊慰勞第一線同仁，致贈蛇年福袋及象徵大吉大利的橘子，並宣布清潔隊每年例行的觀摩經費調升至每人4,100元，他表示，未來也會持續提升清潔隊員福利，強化隊員執勤裝備，保護大家的工作安全。

侯友宜表示，感謝每一位清潔隊員的高效率與辛勞，使新北市連年獲得「全國最乾淨城市」的殊榮，尤其今年春節在除夕當日垃圾量是平日2.2倍，2月1日大年初四恢復收運後，垃圾量更是平日2.4倍，在龐大的工作量之下，清潔隊員們依舊堅守崗位，守護新北環境、服務市民，非常辛苦。

▲侯友宜致贈蛇年福袋及水果予清潔隊員，祝福同仁新的一年「大吉大利」。

近日流感盛行，侯友宜提醒清潔隊員們配戴口罩、勤洗手，減少工作過程中接觸感染疾病的風險，若有身體不適的狀況，亦需多加休息，照顧身體健康。他說，市府也會不斷提升清潔隊員的執勤裝備及福利，強化對清潔隊員及其家人的照顧，繼續共同為新北市打拚。

新北市環保局說明，今年總計編列6.6億元購置清潔車輛與執行清潔隊場區改善工程；並於去年發放GORE-TEX等級透氣防水衣，同時提升工作服等配備材質，提高隊員值勤的安全性及舒適度，強化對清潔隊員的保護。

▲侯友宜6日赴淡水區清潔隊慰問春節工作辛勞。