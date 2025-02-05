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元宵節環保新風潮！新北推回收天燈廢紙、廢電池換好禮

▲新北推回收天燈廢紙、廢電池換好禮。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環保局推回收天燈廢紙、廢電池換好禮。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月12日將是一年一度元宵節，新北燈會及平溪天燈節已成為全臺元宵節盛事，新北市環保局將在8日、15日連續兩個周六推出「資收知識燈謎站」及「資收趣味小學堂」兩場活動，只要攜帶天燈廢紙或廢電池等指定資源回收物至活動現場，即可兌換14公升專用垃圾袋或環保衛生紙，現場更有趣味小遊戲即可獲得精美好禮，數量有限，換完為止，歡迎一同「環保慶元宵」。

環保局說明，每年元宵節前夕，家家戶戶透過點燈祈福保佑全家平安，但祈福後的天燈紙易變成廢棄物影響環境髒亂。為降低天燈紙造成的環境問題，環保局在8日18時至21時30分於平溪國中舉辦「資收知識燈謎站」，只要攜帶3個或5個廢天燈紙，即可兌換14公升專用垃圾袋或環保衛生紙，每人最多兌換5份；現場更有闖關小遊戲加碼送好禮，只要完成指令，即可獲得精美好禮，歡迎民眾共同祈福響應環保。

▲新北推回收天燈廢紙、廢電池換好禮。（圖／新北市環保局提供）

環保局指出，乾電池含有鉛、鎘等有害重金屬，若未妥善處理，將對環境造成嚴重污染。為鼓勵民眾將元宵節提燈內使用完的電池，或是家中廢棄的乾電池、行動電源妥善回收，新北市環保局於2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」現場，特別推出「資收趣味小學堂」活動，民眾只要在2月15日18時至22時，攜帶10個廢乾電池或1個行動電源至環保局活動攤位，就能兌換環保衛生紙，每人最多兌換5份，現場更加碼趣味闖關遊戲，歡迎民眾拿電池一同加入環保行列。

此外，環保局每月將在各區舉辦「拿資收物兌換好禮」活動，鼓勵大家積極參與環保行動，時間地點為：平溪區於5、19、26日13時至15時30分，8、12日13時30分至16時；石門區在2月的每周一至周五8時至12時，13時至5時；鶯歌區在18日8時20分至9時20分；金山及萬里區在26日13時至16時，活動地點皆在各區清潔隊。

環保局提醒，除了提燈內的電池要回收外，平時家中使用過後的廢乾電池、行動電源也要妥善處理，並分開單獨交付清潔隊資源回收車回收處理，也可利用黃金資收站或超商回收兌換點數或折抵消費。若遇到不確定該如何丟棄的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站查詢，或加入「新北市回收物品易查通」LINE帳號，只要輸入物品名稱，就可知道物品正確回收及處理方式。

▲新北推回收天燈廢紙、廢電池換好禮。（圖／新北市環保局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

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