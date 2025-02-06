公開透明落實陽光法案　新北消防公職財產申報公開抽籤

▲新北市消防局長陳崇岳抽出3人辦理財產申報實質審查及前後年度比對作業（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為實踐陽光法案，貫徹「陽光防腐、廉潔政府」的施政目標，新北市政府消防局今（6日）9時30分於消防局9樓大禮堂辦理「2024年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，由消防局陳崇岳局長、政風室林三龍主任共同檢視抽籤人員之名冊，在與會各簡任層級長官、各科（室）、各外勤大隊主管、中隊長、分隊長及在場政風人員等百餘同仁見證下辦理抽籤作業，以公開透明之程序，自2024年度財產申報人數中，以法務部所訂10%比例抽出3人辦理財產申報實質審查及前後年度比對作業。

新北市消防局表示，消防局政風室林三龍主任提及法務部提供申報義務人線上授權查調財產資料服務，協助申報義務人正確完成財產申報作業。消防局近年來財產申報義務人線上授權比例皆達百分百，除能減輕自行查調財產之負擔，更能減少因不諳法令致申報錯誤而遭受裁罰之情事發生，落實公開、透明，彰顯機關廉潔風氣。

消防局長陳崇岳表示，公職人員財產申報法是我國「陽光法案」的重要一環，藉由立法將政府施政行為進一步透明化、公開化，是防止公務人員貪污瀆職的最佳防腐劑，透過財產申報機制，減少公職人員濫用公權力謀取私利的情事發生，並期勉同仁均能依循法令規章要求，以彰顯消防局廉能施政與提升服務品質之決心。