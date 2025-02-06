藍白黨工遭疑合罷綠委　綠新北黨部：短短數日竟可交數千張連署書？

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對全台各地公民團體發起的罷免遍地開花，藍營「以罷制罷」，6日也有針對新北市三名民進黨立委的罷免團體前往中選會遞件。民進黨新北市黨部執行長高碩呈回應指出，藍白在國會濫權的行徑激起了台灣人民的憤怒，無論年齡、黨派皆有共鳴，過年期間都可看到民眾自發性地排隊參與罷免國民黨不適任立委的連署。然而，國民黨非但沒有反思，反而公然動用政黨組織介入，還可短短數日間交出數千張連署書，難怪被質疑名冊從何而來。

高碩呈表示，根據媒體報導，國民黨與民眾黨的幹部皆直接參與罷免連署的運作，但擺攤收集連署的成效遠低於預期，半天下來響應者寥寥無幾，與公民團體吸引大量民眾排隊的情形形成強烈對比。然而，即便參與度低落，短短幾日內卻又能繳交數千張連署書，令人不禁質疑「一分鐘竟能收集十幾張」，這些連署名冊究竟從何而來？

高碩呈強調，藍白兩黨的作為倒行逆施，恣意刪減國防、外交、經濟發展等關鍵預算，甚至影響政府基本運作所需的水電費，連與民生息息相關的防疫支出及水電補貼都未能倖免。同時，他們還公然羞辱各國政府積極支持的藝文團體，貶低其為「要飯的」，種種行徑已點燃全民怒火。民進黨新北市黨部將與人民站在同一陣線，攜手真正的公民團體，共同對抗藍白的組織力量，全力守護民進黨優秀的立委。