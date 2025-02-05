新北永和民權社區關懷據點　打造時尚長者共生新樂園

▲新北永和區民權社區照顧關懷據點5日舉行新春團拜。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市永和區民權社區照顧關懷據點於今（5日）舉行新春團拜，民權社區發展協會執行長邱秀蘭表示，有些新（初）老人一看到「照顧關懷」幾個字就不想進來，因為他們走在時代的先鋒，因此據點刻正在規畫，要引進咖啡機、高腳椅和網路等，讓這些新初老的時尚長者喜歡走進來，「相招作夥相放伴」，彼此相互照顧，成為共生社區的新樂園。

新北市社會局副局長許秀能、永和區長周慶珍、市議員連斐璠、市政顧問羅文崇、民族里長張淑美、民治里長陳以樂等人均蒞臨參加。許秀能表示，民權社區照顧關懷據點服務對象從高齡長輩到新住民、婦女至小孩都有，感謝協會新任理事長王連月卿和執行長邱秀蘭率領志工團隊全力地服務，年前還特別送年菜關懷社區的獨居長輩。前幾年推動「孤獨處方箋」，現在推動創新超高齡共生社區社會處方箋服務。

▲新北市社會局副局長許秀能代表侯市長致贈每位長者蛇年小福袋，右為民權社區發展協會執行長邱秀蘭。

民權社區發展協會執行長邱秀蘭表示，為了提前因應超高齡社會的來臨，她在理事長任內隨團出訪到荷蘭、日本取經，將一些共生社區的理念帶回來，共生社區的精神在於自助、共助、互助、公助，每個人都可以成為助人者，她現在身為中華金點聯盟祕書長，去年一年有105天到外地去輔導偏區的據點，今年共生社區社會處方箋也即將啟動，從馬祖、屏東、台南等地開始輔導起。另外，民權據點也正在規劃，將引進新觀念裝置成為時尚長者的新樂園。

新春團拜中，長者表演太鼓、金盃鼓和薩克斯風等，也有長者表演律動舞蹈，現場洋溢歡樂和活力。許秀能和周慶珍代表侯友宜市長致贈每位長輩蛇年小福袋，據點並準備油飯、麻油雞、糕點等讓長輩一起共餐。

▲長輩敲打太鼓，鏗鏘節奏充滿活力。

▲團拜共餐中有長輩表演薩克斯風助興。

▲永和區民權社區照顧關懷據點團拜共餐中，長輩相互夾菜彼此照顧。