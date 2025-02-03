去年罷市長今年罷立委　謝國樑：基隆市民不堪其擾

▲基隆市長謝國樑3日於市府主持新春團拜活動。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（3日）於市府主持新春團拜活動，針對近期有人發起罷免立委林沛祥的行動。謝國樑表示，基隆市去年經歷了市長罷免案的紛擾，希望市民能夠休養生息，剛過完年又啟動罷免立委的行動，對市民而言無疑是再次的負擔。他強調，自己將全力投入市政工作，並願意為地方同志貢獻心力。

謝國樑在回應媒體關於「大罷免」的提問時指出，基隆市民去年已經歷了市長罷免案的過程，今年若再啟動立委罷免，對市民而言是不堪其擾，也顯得對市民不公平。他重申，自己會專注於市政工作，同時也願意在基隆或其他地區，為有需要的同志提供協助。

此外，針對基隆市政府與NET之間關於東岸商場所有權的訴訟，謝國樑表示，法院判決證明市府是依法行政，依法收回商場。他認為，市民對此議題已經看得很清楚，現在更希望回歸平靜的生活，不再被這些紛爭所困擾。

謝國樑強調，今年將與立委林沛祥、副市長邱佩琳及團隊緊密合作，積極爭取中央預算，協調各項市政工作，確保市民能夠安居樂業。他提到，基隆市是去年唯一經歷過罷免案的城市，若再次提出罷免行動，將讓市民再次陷入不必要的紛擾。