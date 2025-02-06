南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek　陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

▲大陸新創公司DeepSeek（深度求索）推出的新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸新創公司深度求索推出的生成式AI工具DeepSeek在全球引起一股熱潮，然而，部分國家先後傳出政府部門屏蔽DeepSeek訪問的消息，其中，南韓國防、外交及產業通商資源部決定採取限制措施，禁止連外網路支援DeepSeek訪問。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆在今（6）日的例行記者會上對外澄清，中國政府對保護數據隱私安全的一貫立場和態度。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆強調，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有，也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據，「中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護中國企業的合法權益。」

據了解，美國國會提案要求禁止來自大陸的AI大模型在官方設備上使用，帶起一股連鎖效應，其中義大利的Google應用商店屏蔽DeepSeek，愛爾蘭數據保護委員會也要求DeepSeek提供愛爾蘭用戶數據處理的相關資訊。

此外，即將進行大選的德國為避免人工智慧干預選舉，政府也決定祭出較嚴格的限制措施因應。至於南韓則是在DeepSeek過度採集用戶數據的質疑下，避免政府部門內的敏感資訊外洩，因而採取屏蔽措施，藉此降低機敏資訊外流的風險。