30秒要價2.6億！　OpenAI在超級盃將播首支電視廣告

▲OpenAI將在今年的超級盃中播放首支電視廣告。（翻攝OpenAI官方影片）

圖文／鏡週刊

一年一度的超級盃（Super Bowl）將在台灣時間10日上午7時10分登場，根據知情人士指出，人工智慧聊天機器人ChatGPT的開發商「OpenAI」預計將在超級盃中，播出首支電視廣告。外媒也指出，若今年要在超級盃中播放30秒的廣告，花費約為800萬美元（約新台幣2.6億元）。

綜合路透社、《華爾街日報》報導，超級盃是全球最受廣告商追捧的電視盛事之一，因為它擁有龐大的「保證觀眾群」，而超級盃廣告之所以如此重視創意，是因為它可以產生巨大的效應。

報導指出，若想在2025年超級盃期間投放30秒的廣告，需花費約800萬美元，而去年哥倫比亞廣播公司（CBS ）類似的廣告投放，價格約為700萬美元（約新台幣2.2億元）。

而這次的超級盃廣告，將是OpenAI首次進軍商業廣告領域。谷歌等競爭對手在去年的超級盃期間投放了廣告來宣傳其人工智慧實力。今年的超級盃預計將吸引2.1億名觀眾。

事實上，超級盃是國家美式足球聯盟（NFL）的年度冠軍賽，超級盃多年來都是全美收視率最高的電視節目，並逐漸成為一個非官方的全國性節日。而超級盃開場前和中場休息時，會邀請許多大咖歌手進行演出。

此外，超級盃的中場休息時間由原來的12分鐘延長至30分鐘，最初是由大學的行進樂隊進行表演，但從1991年起，開始邀請大牌明星等人進行演出，形成15分鐘左右的「超級盃中場秀」；1993年著名歌手麥可傑克森在超級盃中場秀的表演轟動全球，讓超級盃中場秀成為美國流行文化的年度盛事之一。



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