ChatGPT搜尋功能全面開放！免登入也可用　網嗨喊：Google完了

▲ OpenAI將ChatGPT搜尋使用範圍擴及未登入用戶。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

OpenAI於5日宣布,ChatGPT Search搜尋功能全面開放,用戶不須登入也可免費使用,進一步降低使用門檻,且搜尋結果不穿插廣告,並提供AI生成的簡潔摘要,被外媒評為Google等傳統搜尋引擎勁敵。

科技媒體《Android Authority》報導,OpenAI去年10月底為ChatGPT Plus訂閱用戶推出網路搜尋功能,12月擴展至免費用戶,如今消除最後一道障礙,未登入用戶也可免費使用。

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ