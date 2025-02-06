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ChatGPT搜尋功能全面開放！免登入也可用　網嗨喊：Google完了

▲▼ OpenAI,ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

▲ OpenAI將ChatGPT搜尋使用範圍擴及未登入用戶。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

OpenAI於5日宣布，ChatGPT Search搜尋功能全面開放，用戶不須登入也可免費使用，進一步降低使用門檻，且搜尋結果不穿插廣告，並提供AI生成的簡潔摘要，被外媒評為Google等傳統搜尋引擎勁敵。

科技媒體《Android Authority》報導，OpenAI去年10月底為ChatGPT Plus訂閱用戶推出網路搜尋功能，12月擴展至免費用戶，如今消除最後一道障礙，未登入用戶也可免費使用。

OpenAI於5日下午在X宣布這項更新，「ChatGPT Search現已對chatgpt.com上所有用戶開放——不須註冊」，並附上一張在未登入狀態下使用ChatGPT Search的手機畫面截圖。下方有網友留言，「Google終於玩完了」、「看起來比其他搜尋引擎好多了」，也有網友幽默表示，「多虧DeepSeek」。

取消登入限制被視為OpenAI邁向搜尋引擎市場的重要一步，不少網友認為，相較傳統搜尋引擎，ChatGPT搜尋結果較不雜亂，沒有廣告干擾，且這項改變使對註冊帳號有疑慮的用戶也能放心體驗。

使用者需要搜尋時只需輸入問題，系統便會提供AI生成的摘要並附上資訊來源。不過全面開放是否提升用戶黏著度或使用率仍有待觀察，目前也不清楚未登入用戶是否受到搜尋次數或其他功能限制，OpenAI對此未具體說明。

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