韓國政府部門接連禁用DeepSeek　金融機構也跟進

▲南韓政府多個部門與金融機關接連禁用DeepSeek。（圖／路透）

文／中央社記者廖禹揚首爾6日專電

繼韓國外交部、產業通商資源部、國防部5日宣布限制使用中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek後，更多政府部會今天也宣布相關措施，金融機關也紛紛因資安考量跟進。

韓國行政安全部4日對所有中央政府部會及17個地方政府發送公文，要求各機關小心使用DeepSeek及ChatGPT等生成式AI服務，包括使用時不輸入個資、不完全信賴生成結果等。

雖然行政安全部官員強調這並非禁止使用，只是提醒各部會使用相關服務時須留意，基於近期DeepSeek掀起的資安疑慮，各中央部會這2天紛紛宣布具體措施，暫時禁止內部人員使用DeepSeek服務。

據韓聯社等韓媒報導，目前已宣布暫時封鎖連接DeepSeek服務的部會包括國防部、企劃財政部、外交部、環境部、保健福祉部、警察廳等；統一部今天也表示將採取封鎖生成式AI等後續措施，但未具體指出有哪些服務遭封鎖。

除了政府機關外，對於個資保護相當敏感的金融機關也紛紛跟進禁用DeepSeek的措施，包括韓國國營銀行進出口銀行，以及民營的KB國民銀行、HANA銀行，網路銀行TOSS與Kbank等。

其中KB國民銀行及HANA銀行都完全封鎖下載或連接DeepSeek APP及網站，TOSS及Kbank則表示在完全確認資料蒐集及學習等資安相關問題前，完全封鎖DeepSeek服務。

禁用DeepSeek的措施在韓國公私部門不斷擴大。在此之前，韓國水力核能電力公司是韓國第一個宣布禁用DeepSeek等AI服務的公家機關；與OpenAI合作的KAKAO、LG U+，以及Naver與日本軟銀（Softbank）合資LINE Yahoo都已禁止社內以業務目的使用DeepSeek。（編輯：張芷瑄）