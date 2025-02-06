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還原路易莎爭議始末！　罷團發聲明稱「我們只是站在台灣這一邊」

▲▼路易莎埔里酒廠門市公告。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）

▲路易莎埔里酒廠門市公告。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，近日罷免團體在「路易莎埔里酒廠門市」進行連署時，遭到酒廠人員驅離，路易莎事後則公告「謝絕所有黨派的政治活動」，引起支持罷免的網友不滿，揚言抵制。對此，該團體「ALL罷馬志工團」5日發出聲明，還原事件始末，罷團表示「造成店家困擾絕非本意，我們會讓更多人知道，原來對於地方公務機關而言，南投的主人不是人民，而是馬文君，我們不屬於任何政黨，我們只是站在『台灣這一邊』，而你們沒有」。

ALL罷馬志工團發出聲明回應近日「路易莎爭議」，罷團表示，關於近日於路易莎咖啡一埔里酒廠門市的事件，各位持續關注他們的鄉親朋友們抱歉、打擾了。

罷團表示，本團隊皆由身為台灣公民的志工組成，迄今沒有接收任何政黨協助。他們匯集過去一年對於藍白立法院亂象的眞實民意，共同訴求爲罷免不適任的「親共立委馬文君」，馬文君委員罔顧歷次競選政見，一方面假意討好地方人士，一方面則持續支持中國國民黨黨團對憲政體制的破壞行動，以兩面手法欺騙在地鄉親。

罷團直言，爲了讓馬文君委員不再高枕無憂，對攸關全台灣人民安危的國防事務及其它重大公共利益造成全面性的影響，我們匯集在一起行使憲法賦予人民罷免的權利。

談到罷免連署，罷團指出，由於沒有任何政黨的強力後援，初期他們遊牧在各鄉鎮定點宣傳、靜態收取罷免連署單，以對所有場合影響最小的方式，合法的進行公民活動。他們除了在埔里的街頭定點舉牌、表達他們的訴求外，也有定點志工在咖啡廳等候民衆繳交連署書。

罷團再指，從一開始，他們的志工為了避免造成店家困擾，一直都有固定消費，避免有佔位的行為。期間也有跟民衆強調他們與店家決無合作關係，不要打擾店家正常做生意。除了靜態、低調收連署書之外，他們的志工著實與一般消費者無異，一直遵守路易莎的低消規定，以不影響店家營業的原則行事，在過去兩週的時間裡，店家也未向志工們表達困擾，甚至驅趕。在此，團隊也很感謝路易莎咖啡-埔里酒廠門市。

還原爭議事件，罷團表示，本次事件起於2025年2月3日下午，埔里酒廠的幾位長官突然前來，抗議團隊成員於路易莎的行為，並揚言報警驅趕。因路易莎店面係向埔里酒廠承租，當下這些長官要求路易莎禁止客人從事任何與政黨有關的政治活動。

罷團表示，在表達他們僅為公民團體與任何政黨無關，也沒有打擾店家生意未果後，幾位長官顯然無法接受，指責他們亂來，並提到「如果馬文君立委問到，他們要怎麼辦？」之後，警方雖有數次到場在外巡視但未進入店內。一直到下午5點，我們公告的行動結束時間開始收拾之際，警方才有進到店內來關切。

罷團指出，隔日，志工夥伴就發現路易莎張貼公告一禁止任何與消費無關之政治活動，並已撒除所有戶外空間桌椅。事件經網路傳播發酵後，部分傳媒報導竟將事發當日，酒廠方擔憂馬文君立委關切的片段去除，讓純粹的公民活動被扭曲放大；將整個事件以「罷團打擾、佔用店家空間，還出征店家」等方式渲染，倒因為果的帶風向，讓本事件的真相被扭曲失真。

罷團強調，造成店家困擾絕非他們的本意。因此，志工團隊將會持繽把完整影像與逐字稿公開以還原眞相。讓更多人民知道，原來對於南投的地方公務機關而言，「南投的主人不是人民，而是馬文君」，以及「原來南投的代議政治，可以透過地方盤根錯節的勢力，箝制中華民國憲法賦予人民的各項權利」。

罷團認為，由本次事件可知馬文君委員對於南投地方政治造成的影響，就好比台灣解嚴初期：雖然國家已歷經民主化38年之久，但層層把持地方已久的家族勢力，仍使人民無法感到眞正安心，人民要自由表達不同的意見、理想、行動，仍舊瀰漫著噤聲與壓迫的氛圍，讓人感受無所不在的桎梏。而他們只是想衝出這道枷鎖與高牆，讓南投鄉親明白，不同的聲音與意見是可以，且理應能放心大聲講出口的。

罷團強調，此次事件發生後，志工團隊要感謝各地支持台灣民主的店家聲援，代表志工園隊一路來的努力在社會上已取得了相當的共識。在此志工團隊聲明「罷免的行動將會持續前行。這股源自台灣最良善的公民力量，來自縣民、鎮民、鄉民與各地熱血沸騰的志工。我們不屬於藍綠白或是任何一個色彩的政黨。我們僅僅是懂得分辦黑白明是非，有獨立思辨能力的台灣公民」。

最後，罷團強調「本團隊以及所有線上、線下支持罷免的店家夥件，從來沒有要選顏色、選邊站，我們只是站在『台灣這一邊』，而你們沒有」。

▼ALL罷馬志工團發出聲明，還原路易莎爭議始末。（圖／翻攝ALL罷馬志工團）

▲▼ALL罷馬志工團發出聲明，還原路易莎爭議始末。（圖／翻攝ALL罷馬志工團）

▲▼ALL罷馬志工團發出聲明，還原路易莎爭議始末。（圖／翻攝ALL罷馬志工團）

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