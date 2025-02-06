藍營要罷免蔡其昌因「創立臺灣尚勇春聯全台發送」　本人傻眼：蛤？

▲藍營罷免民進黨立委蔡其昌聲明。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，日前19個民團已送出罷免選區藍委第一階段連署，民進黨團總召柯建銘也持續呼籲大罷免潮，藍營不甘示弱，春節期間，由台中地方黨部發起罷免綠委蔡其昌、何欣純，藍營罷免聲明指出，蔡其昌未專注立委本業，對擔任其他團體負責人更為上心，甚至創立臺灣尚勇春聯全台發送，並不適任。對該聲明，蔡其昌今（6日）僅回應，「蛤？」

國民黨台中市黨部春節期間正式通知，要發起「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，聲稱要罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，更連日擺攤連署罷免，讓原先藍綠罷免口水戰，正式打響第一槍。對此，蔡其昌當時僅回應，對於國民黨與盧市長的決定，自己都予以尊重，「但我始終相信大家會做出正確的選擇，請大家不用為我擔心！」

藍營罷免團體聲明指出，蔡其昌身為台中市第一選舉區的立委，12年期間，曾經做到立法院副院長的職位，但期間毫無作為，且在民進黨八年完全執政的支持下，極少兌現對選民的政見承諾，也未見其積極於福國利民的法律修訂，在副院長一職上並沒有為人民謀求應有的權利...反而陷入司法不當關說案。

聲明強調，2012年臺灣高等法院臺中分院法官胡景彬涉嫌收賄，分別以貪污治罪條例判刑16年及財產來源不明罪判刑4年6個月。蔡其昌在2017年以「立法院副院長」的頭銜發函法務部矯正署，内容提及「八德外役監獄受刑人胡景彬日前已提出假釋申請，懇請貴署協助關心」遭到質疑是進行不當關說。

聲明續指，蔡其昌身為台中市海線第一選區的立委，並未專注於其立委本業-選民服務工作上，反而對擔任其他團體負責人比當立委更為上心。甚至還創立台灣尚勇春聯全台發送，空有虛名，請問這樣的立委適任嘛？蔡其昌在國會問政時更是當上民進黨橡皮圖章，不問法案案是否有利於民眾，而是與一群「綠委」掛勾，奉民進黨意為聖旨，為個人不可忍受，是以出面領銜罷免蔡其昌，望選區內有識之民眾群起呼應，一起組織「割蔡聯盟」，罷免「爛委」蔡其昌！

對該份聲明，蔡其昌表示，稍早收到同仁傳來藍營發動罷免的聲明，但其中一個主要理由是「創立臺灣尚勇春聯全台發送」，蛤？那沒收到小紅包不就更氣。