　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營要罷免蔡其昌因「創立臺灣尚勇春聯全台發送」　本人傻眼：蛤？

▲▼罷免民進黨立委蔡其昌聲明。（圖／讀者提供）

▲藍營罷免民進黨立委蔡其昌聲明。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，日前19個民團已送出罷免選區藍委第一階段連署，民進黨團總召柯建銘也持續呼籲大罷免潮，藍營不甘示弱，春節期間，由台中地方黨部發起罷免綠委蔡其昌、何欣純，藍營罷免聲明指出，蔡其昌未專注立委本業，對擔任其他團體負責人更為上心，甚至創立臺灣尚勇春聯全台發送，並不適任。對該聲明，蔡其昌今（6日）僅回應，「蛤？」

國民黨台中市黨部春節期間正式通知，要發起「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，聲稱要罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，更連日擺攤連署罷免，讓原先藍綠罷免口水戰，正式打響第一槍。對此，蔡其昌當時僅回應，對於國民黨與盧市長的決定，自己都予以尊重，「但我始終相信大家會做出正確的選擇，請大家不用為我擔心！」

藍營罷免團體聲明指出，蔡其昌身為台中市第一選舉區的立委，12年期間，曾經做到立法院副院長的職位，但期間毫無作為，且在民進黨八年完全執政的支持下，極少兌現對選民的政見承諾，也未見其積極於福國利民的法律修訂，在副院長一職上並沒有為人民謀求應有的權利...反而陷入司法不當關說案。

聲明強調，2012年臺灣高等法院臺中分院法官胡景彬涉嫌收賄，分別以貪污治罪條例判刑16年及財產來源不明罪判刑4年6個月。蔡其昌在2017年以「立法院副院長」的頭銜發函法務部矯正署，内容提及「八德外役監獄受刑人胡景彬日前已提出假釋申請，懇請貴署協助關心」遭到質疑是進行不當關說。

聲明續指，蔡其昌身為台中市海線第一選區的立委，並未專注於其立委本業-選民服務工作上，反而對擔任其他團體負責人比當立委更為上心。甚至還創立台灣尚勇春聯全台發送，空有虛名，請問這樣的立委適任嘛？蔡其昌在國會問政時更是當上民進黨橡皮圖章，不問法案案是否有利於民眾，而是與一群「綠委」掛勾，奉民進黨意為聖旨，為個人不可忍受，是以出面領銜罷免蔡其昌，望選區內有識之民眾群起呼應，一起組織「割蔡聯盟」，罷免「爛委」蔡其昌！

對該份聲明，蔡其昌表示，稍早收到同仁傳來藍營發動罷免的聲明，但其中一個主要理由是「創立臺灣尚勇春聯全台發送」，蛤？那沒收到小紅包不就更氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄水溝驚見「屍塊殘肢」　女疑遭分屍
北部醫院ICU爆滿！　醫吐慘況「問8家都沒床」
快訊／2人從6樓墜落！　台中18歲工人死亡
詐騙園區辦盛大春晚！　辣妹跳「APT」嗨翻
台北貴族幼兒園爆虐童！　老師失控影像曝光
35歲主管被炸到「臟器外露」　家屬悲認殘破身軀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

積極發展AI應用及評測規範　卓榮泰：提供國人更便捷安全服務

打臉陳培瑜「總預算遮羞布說」　王鴻薇轟：造謠帶風向

藍營要罷免蔡其昌因「創立臺灣尚勇春聯全台發送」　本人傻眼：蛤？

李彥秀致歉漏報美房產「剛就任不懂」　高嘉瑜：申報19次了還裝不懂？

傳韓國瑜明合體6桃園藍委反制罷免　牛煦庭：過度腦補大可不必

吳釗燮晚宴愛沙尼亞國防產業訪團　談及國防創新小組催化軍事革新

支援行政院讓「手語老師回歸」　北市府酸：預算本來就以弱勢優先

在野鎖定修電業法刪非核家園　行政院：需有社會共識才進一步討論

政院中辦無法辦護照？　盧秀燕酸：預算歷史新高還不會做事有點麻煩

斷言保不住葉元之「藍營這3人就慘了」　蔡正元：韓國瑜恐踉蹌下台

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

積極發展AI應用及評測規範　卓榮泰：提供國人更便捷安全服務

打臉陳培瑜「總預算遮羞布說」　王鴻薇轟：造謠帶風向

藍營要罷免蔡其昌因「創立臺灣尚勇春聯全台發送」　本人傻眼：蛤？

李彥秀致歉漏報美房產「剛就任不懂」　高嘉瑜：申報19次了還裝不懂？

傳韓國瑜明合體6桃園藍委反制罷免　牛煦庭：過度腦補大可不必

吳釗燮晚宴愛沙尼亞國防產業訪團　談及國防創新小組催化軍事革新

支援行政院讓「手語老師回歸」　北市府酸：預算本來就以弱勢優先

在野鎖定修電業法刪非核家園　行政院：需有社會共識才進一步討論

政院中辦無法辦護照？　盧秀燕酸：預算歷史新高還不會做事有點麻煩

斷言保不住葉元之「藍營這3人就慘了」　蔡正元：韓國瑜恐踉蹌下台

(G)I-DLE舒華穿開衩洋裝露白皙好身材！曝過往「空虛感來源」

15年前合作電影成好友！大S猝逝…劉若英「穿全身黑」低調露面了

快訊／高雄水溝驚見「屍塊殘肢」　女失蹤5天…尋獲疑遭分屍

政府訂「檳榔專法」　民團提3大主張：原住民不應豁免

屏東9旬翁散步迷路　還記得姓名、電話…警確認送返家

嘉藥藥學生赴日實習　深化國際專業交流

小客車台64縮減道直衝！遭聯結車「夾住嚕壁」畫面曝光　駕駛獲救

去年超過41萬人來台　觀光署號召29觀光業前進菲律賓旅展搶客

交易來巴特勒又輸！　咖哩大神柯瑞砍32分勇士仍吞敗

積極發展AI應用及評測規範　卓榮泰：提供國人更便捷安全服務

路易莎拒政治活動遭青鳥出征！國民黨號召「用新台幣力挺」

政治熱門新聞

罷免團體已擺攤2周！她揭路易莎翻臉關鍵

美國在台協會列羅森柏格為前主席　國務院、AIT未回應

認了未申報26年前美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

溪州夜市公告「不提供場地連署罷免」　遭網友轟：那我只好抵制了

超扯！區公所主秘「上任連休2個月」然後退休

轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

被問青鳥為罷免案抵制路易莎　柯建銘愣：什麼叫路易莎？

大S效應流感疫苗本周用罄　卓榮泰裁示增購10萬劑公費疫苗

台中五連霸議員突宣布不再參選　下一步計畫曝

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

黃國昌願藍白合選新北　藍：黨有初選制度

路易莎被青鳥出征　吳思瑤提花蓮「查水表」：這才是大問題

2026藍白合破局？昌：將推最強陣容

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

更多熱門

相關新聞

台灣當前政治僵局　有解嗎？

台灣當前政治僵局　有解嗎？

台灣當前嚴重政治衝突與僵局有解嗎?這是有識之士應該積極思考的問題。

傳韓國瑜明合體6桃園藍委反制罷免　牛煦庭：過度腦補大可不必

傳韓國瑜明合體6桃園藍委反制罷免　牛煦庭：過度腦補大可不必

斷言保不住葉元之「藍營這3人就慘了」　蔡正元：韓國瑜恐踉蹌下台

斷言保不住葉元之「藍營這3人就慘了」　蔡正元：韓國瑜恐踉蹌下台

青鳥喊抵制路易莎！林智群：要聰明一點

青鳥喊抵制路易莎！林智群：要聰明一點

總預算審查報告沒提案者　白委：問議事處

總預算審查報告沒提案者　白委：問議事處

關鍵字：

罷免蔡其昌國民黨民進黨台中中華職棒大罷免12強

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

大S不辦告別式！

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

汪小菲來了！　急奔大S家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面