美特使證實：下周將提「烏克蘭和平計畫」　可能凍結前線衝突

▲凱洛格（右）將在下週宣布川普對於結束俄烏戰爭的目標與和平計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）證實，他將在下週的慕尼黑安全會議（MSC）中，宣布美國總統川普對於結束俄烏戰爭的目標與和平計畫，內容可能包含凍結前線衝突。

綜合外媒報導，凱洛格在X發文表示，「我期待在會議上談論（川普）結束這場血腥且昂貴的烏克蘭戰爭的目標，我將與那些願意與我們合作的美國盟友會面。」不過，無論是川普或凱洛格，都尚未透露具體的和平計畫內容。

為了兌現推動快速和平協議的承諾，川普近日表示，美國正在主導「非常具有建設性」的談判，他的團隊正與基輔和莫斯科保持聯繫。此外，川普還透露，他計畫親自與普丁會面，結束前總統拜登（Joe Biden）對俄羅斯的外交孤立政策。

凱洛格1日接受《福斯新聞》訪問時提到，川普擁有一個可靠的計畫來結束戰爭，該計畫包括向莫斯科和基輔雙方施壓，同時為雙方提供正面的方案。

凱洛格和其他官員暗示已有一套方案實現川普盟友們所謂「以實力為後盾」的和平，內容包含「凍結前線衝突」，就是讓雙方保持目前在烏克蘭領土的實際控制線，不再進行軍事行動，另也會向烏克蘭提供安全保證，只是內容尚不明確。