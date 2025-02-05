澤倫斯基：烏克蘭願開啟停火談判　但美歐必須參與

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示願意與美國、歐洲和俄羅斯舉行「四方和談」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基4日接受《金融時報》採訪，向記者摩根（Piers Morgan）坦言如果談判是唯一可以帶來和平的途徑，那麼烏方願意透過談判來結束這場爆發了近3年的戰爭。不過，他同時也強調，單獨談判無法確保公正的結局，因此這場談判必須是一場「四方和談」，美國、歐洲、烏克蘭和俄羅斯都必須參與到這場談判之中。

綜合外媒報導，長期以來，澤倫斯基一直呼籲將所有俄軍撤離烏克蘭為先決條件，並請求國際社會持續對俄施壓，以防止未來可能的侵略行動。他4日在採訪中直言，「如果人們認為我們必須通過外交取得和平，那我們已經做好準備，但我們要求美國、歐洲、烏克蘭和俄羅斯都參與到這場談判之中。」

然而，近幾個月在烏東持續取得進展的俄羅斯認為，目前討論四方會談仍為時過早，因為澤倫斯基的領導地位「不合法」，因此俄方暫時不考慮進行談判。現任烏克蘭總統澤倫斯基的5年任期本應於去年屆滿，但因烏克蘭自2022年戰爭爆發後實施戒嚴令，總統和議會選舉被無限期押後。

俄羅斯緊抓這點，不斷以「澤倫斯基已不再是烏克蘭合法總統」為由，宣稱澤倫斯基已無權參與談判，但澤倫斯基解釋，烏克蘭現階段難以舉行選舉，因為在戰爭期間，選舉需面對多項挑戰，包括戰壕內的士兵如何投票、被俄佔領地區的數百萬烏克蘭人是否能行使選舉權，以及因戰爭流亡海外的800萬烏克蘭人該如何投票，都是政府需要考慮的問題。

澤倫斯基進一步說明，「我在2019年的選舉中，以73%的得票率當選了總統」，證明自己仍是民望所歸。儘管如此，美國新任烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）此前透露，美方內部已作出討論，試圖讓烏克蘭將舉行選舉納入初步停戰協議；若烏方最終恢復選舉，勝選者將代表烏克蘭與俄羅斯就更長期的和平協議進行談判。

澤連斯基也強調，烏克蘭需要更強而有力的安全保障，以防止俄羅斯在未來繼續展開軍事行動。他質疑，如果烏克蘭申請加入北約的過程需時甚久，那麼在此期間，烏克蘭應該獲得哪些保護機制。他進一步反問「我們會獲得足夠的導彈來防禦俄羅斯嗎？我們能否得到核武？」，認為烏克蘭需要實質的軍事支持，而非空談安全承諾，否則將無法有效防止俄方未來的進攻。