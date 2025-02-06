確立定位無人機兩棲航母　076四川艦艦徽佈滿攻擊-11

▲解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」近日曝光了艦徽，清楚可見甲板上及空中多架的攻擊-11無人機。由此可見，該艦未來正式入列中國海軍，主要的定位就是無人機「兩棲航母」，同時也代表著攻擊-11上艦後，將成為世界上唯一的艦載飛翼式無人攻擊機。

備受矚目的四川艦是在2024年12月底正式下水，官方宣布該艦擁有雙艦島、電磁彈射設計，可搭載固定翼飛機、直升機以及兩棲裝備。近日曝光的艦徽顯示，除甲板上搭載2架攻擊-11外，空中也飛行3架該款無人機，證實了外界過去的猜測，076將成為中國海軍第一艘以無人機為主力的航母。

▼四川艦艦徽曝光，確定攻擊-11無人機上艦。（圖／翻攝自大陸網站）

此外，艦徽上部的攻擊-11，是由三條紅色的線條托舉起來而組成「川」字，除了寓意著「四川艦」的艦名，也象徵著076型強大的綜合防禦能力。大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，在外層該艦由382改型三坐標搜索雷達和368型X波段有源相控陣快反雷達，兩者組成先進的海空預警體系，可有效發現導彈和各類航空飛行器以及海上的艦艇等目標。

中層方面則由紅旗-10防空導彈組成的攔截體系構成，能攔截從海面1.5-10米超低空來襲的目標，導彈幾乎無射界盲區，最大飛行速度3-4馬赫，最大射程10公里，能攔截超音速反艦導彈。

內層是由1130型近防炮系統的硬殺傷系統主要負責，這款「萬發炮」能在極短時間內形成密集彈幕，在3000米的有效射程內，能攔截3馬赫超音速反艦導彈，攔截成功率高達96%，有效提供末端防空保護。文章也提及，122毫米多用途火箭發射器則組成076型末端的軟殺傷近防體系，能發射箔條/紅外干擾彈，干擾和欺騙反艦導彈，讓其喪失所需攻擊的目標。

值得注意的是，076還是全球獨一無二擁有130米電磁彈射軌道的兩棲攻擊艦，這條電彈裝置主要除了能彈射起飛20噸的攻擊-11無人機外，也有能力彈射30噸的殲-15B、殲-35和空警-600，代表著076將兼顧航母和攻擊艦兩種綜合作戰能力。

▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）