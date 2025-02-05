無畏戰場慘烈傷亡！　烏克蘭軍闢謠：北韓軍8千大兵「持續奮戰」

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年11月派出號稱「暴風軍團」的精銳部隊前往庫斯克州，協助俄軍在俄烏戰爭前線抵禦烏軍的突襲，然而卻疑似因不諳現代戰爭技術、不熟悉無人機而蒙受巨大損失，先前更有消息人士爆料，北韓軍隊已從前線撤離。對此，烏克蘭軍方出面闢謠，指出目前北韓軍隊8000名兵力仍在戰鬥中。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（軍銜為中將）於當地時間4日接受美國軍事領域專門媒體《The War Zone》專訪。針對先前有消息人士指出北韓軍幾周前從前線撤離的消息，布達諾夫予以否認，表示北韓軍隊人數上雖然確實有減少，但是8000名兵力依舊在庫斯克州前線奮戰中。

布達諾夫表示，目前烏軍仍在釐清北韓軍隊在前線人數減少的原因，「是否實際上有何變化、還是這幾天以來活動量減少，還需要幾天的時間才能釐清。」

據悉，北韓最高領導人金正恩在強化與俄國總統普丁的軍事合作後，派遣精銳部隊1.1萬兵力於去年11月前往俄國庫斯克州前線，負責抵禦突襲的烏軍，在各地接受基本軍事訓練後，便被部署至庫斯克州。

美媒《紐約時報》今年1月30日引述多名美方、烏方當局關係人士的說法，透露北韓軍自從蒙受巨大的人員傷亡後，已經從庫斯克州前線撤離，且目前正在接受軍事訓練，而北韓也可能將追加投入兵力。

根據《韓聯社》，南韓「最高情報機構」國家情報院（國情院）昨（4）日掌握該份報導內容的消息。南韓國情院透露，其實派遣至庫斯克州的北韓軍從今年1月中以來便不再參與戰鬥，其原因可能與先前在戰鬥中出現多名死傷人員有關，目前南韓情報機構仍在釐清詳細原因。

另外，南韓國情院1月13日也透露，派遣至俄烏戰爭前線的北韓軍，其死傷人數已經超過3000人。

布達諾夫分析，北韓軍隊出現多名人員死傷，可能是因為其缺乏戰鬥經驗、軍事裝備補給受限、使用人海戰術等，且北韓軍隊在缺乏戰鬥車輛的情況下便勇往直前攻擊，以徒步方式應付烏軍的無人機與砲兵，凸顯出對金正恩的忠誠之心。