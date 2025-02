快訊／川普：美國將「接管加薩走廊」　不排除美軍進駐

▲美國總統川普說美國將「接管」並「擁有」加薩走廊。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)4日與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在白宮會面,他先是提議將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置到鄰國,接著又說美國將「接管」並「擁有」加薩走廊,若有必要,美軍也可能進駐。

根據《衛報》報導,川普在會談中指出,加薩走廊(Gaza Strip)已被夷為平地,非常危險,也極不穩定,「美國將接管加薩走廊,我們還會好好經營它,我們會擁有這片土地,負責清除所有未爆炸的危險炸彈和其他武器,平整這片土地,拆除所有被摧毀的建築。」

BREAKING: Donald Trump says the US "will take over the Gaza Strip" and "level it". https://t.co/oif8w9YnlU



???? Sky 501 pic.twitter.com/EoFC8OjL6k