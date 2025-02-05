快訊／川普：美國將「接管加薩走廊」　不排除美軍進駐

▲美國總統川普說美國將「接管」並「擁有」加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面，他先是提議將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置到鄰國，接著又說美國將「接管」並「擁有」加薩走廊，若有必要，美軍也可能進駐。

根據《衛報》報導，川普在會談中指出，加薩走廊（Gaza Strip）已被夷為平地，非常危險，也極不穩定，「美國將接管加薩走廊，我們還會好好經營它，我們會擁有這片土地，負責清除所有未爆炸的危險炸彈和其他武器，平整這片土地，拆除所有被摧毀的建築。」

BREAKING: Donald Trump says the US "will take over the Gaza Strip" and "level it". https://t.co/oif8w9YnlU



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川普在會談剛開始時就建議，將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置到鄰國，「這裡（加薩）就是一個純粹的廢墟，我不知道他們怎麼可能還想待在這裡。」

川普強調，美國與以色列將恢復該地區的平靜與穩定，「為我們的國家以及整個中東帶來更大範圍的繁榮、機會與希望。」

當被問及美國是否會派遣軍隊進入加薩時，川普回應，「我們會做必要的事，如果有必要，我們就會這麼做，我們要接管那個地方。」

▲川普4日與納坦雅胡在白宮會面。（圖／達志影像／美聯社）



當被問及美國憑什麼「接管」加薩走廊時，川普指出，他認為美國應該對加薩擁有長期所有權，並表示這將為整個中東地區帶來極大的穩定，更聲稱，所有和他談過的人「都很喜歡美國擁有這片土地的想法」。

此外，川普也說，美國將對以色列在約旦河西岸（West Bank）的主權問題表態，「我們還沒有對此表態，但我們會的，我們大概會在接下來四週內，針對這個具體議題發表公告。」

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