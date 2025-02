俄軍又誤擊友軍！前線攻擊北韓飛彈車　金正恩「最新兵器」淪廢鐵

▲俄軍無人機部隊今年1月10日,誤將北韓飛彈防禦系統炸毀。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)從去年11月起向俄羅斯派遣號稱「暴風軍團」的精銳部隊,這群1.1萬名兵力的部隊先是接受基礎軍事訓練後,接著前往庫斯克州投入與烏軍的作戰。然而,卻因為不熟悉無人機等現代戰爭技術,北韓軍蒙受巨大損失。報導指出,俄軍居然將金正恩的「最新兵器」用無人機轟炸成廢鐵,令人啼笑皆非。

根據日媒《PRESIDENT Online》,美媒《紐約時報》先前引述烏軍士兵的說法,針對前往庫斯克州作戰的北韓軍士兵進行爆料,內容指出這群北韓士兵缺乏現代戰爭的基本概念,竟然將徒步視為突襲戰的主體,打法宛如回到數十年前的第二次世界大戰,40人組成的部隊被同時投入戰場,淪為烏軍無人機的人肉標靶,引發大規模死傷。

▲北韓曾於2020年雙十黨慶閱兵儀式對外公開反戰車飛彈系統「火鳥-4」。(圖/翻攝自勞動新聞)

儘管北韓軍隊面臨敵方的重型兵器與地雷的猛烈攻擊,仍為了展現出向北韓最高領導人金正恩的忠誠心,而絲毫不願後退。不過,北韓軍隊畢竟因為語言不同,而難以與俄軍順利達成溝通,加上兩軍的訓練方法與軍事文化不同,造成北韓軍實際上難以獨立行動。

報導引述美國商業雜誌《富比士》的說法,指出人數將近1.2萬的北韓部隊在抵達俄羅斯庫斯克州時,其實有攜帶金正恩引以為傲的「最新兵器」,該武器為北韓自行研發的防空車輛,搭載著俄製短程地對空防空飛彈系統「道爾」(Tor)。

Russian Sources report that a FPV Drone destroyed a "Western-made" Radar in the Kursk Region.



I have not been able to ID it yet. pic.twitter.com/76YbhvpfIF