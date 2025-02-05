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俄軍又誤擊友軍！前線攻擊北韓飛彈車　金正恩「最新兵器」淪廢鐵

▲▼俄軍無人機部隊今年1月10日，誤將北韓飛彈防禦系統炸毀。（圖／翻攝自X）

▲俄軍無人機部隊今年1月10日，誤將北韓飛彈防禦系統炸毀。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年11月起向俄羅斯派遣號稱「暴風軍團」的精銳部隊，這群1.1萬名兵力的部隊先是接受基礎軍事訓練後，接著前往庫斯克州投入與烏軍的作戰。然而，卻因為不熟悉無人機等現代戰爭技術，北韓軍蒙受巨大損失。報導指出，俄軍居然將金正恩的「最新兵器」用無人機轟炸成廢鐵，令人啼笑皆非。

根據日媒《PRESIDENT Online》，美媒《紐約時報》先前引述烏軍士兵的說法，針對前往庫斯克州作戰的北韓軍士兵進行爆料，內容指出這群北韓士兵缺乏現代戰爭的基本概念，竟然將徒步視為突襲戰的主體，打法宛如回到數十年前的第二次世界大戰，40人組成的部隊被同時投入戰場，淪為烏軍無人機的人肉標靶，引發大規模死傷。

▲▼北韓曾於2020年雙十黨慶閱兵儀式對外公開反戰車飛彈系統「火鳥-4」。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲北韓曾於2020年雙十黨慶閱兵儀式對外公開反戰車飛彈系統「火鳥-4」。（圖／翻攝自勞動新聞）

儘管北韓軍隊面臨敵方的重型兵器與地雷的猛烈攻擊，仍為了展現出向北韓最高領導人金正恩的忠誠心，而絲毫不願後退。不過，北韓軍隊畢竟因為語言不同，而難以與俄軍順利達成溝通，加上兩軍的訓練方法與軍事文化不同，造成北韓軍實際上難以獨立行動。

報導引述美國商業雜誌《富比士》的說法，指出人數將近1.2萬的北韓部隊在抵達俄羅斯庫斯克州時，其實有攜帶金正恩引以為傲的「最新兵器」，該武器為北韓自行研發的防空車輛，搭載著俄製短程地對空防空飛彈系統「道爾」（Tor）。

報導提到，今年1月10日，俄軍無人機部隊將該輛搭載俄製防空飛彈系統的北韓防空車輛，誤認為敵軍的軍車，因此向其發動猛烈炮擊，將該輛防空飛彈車輛轟成廢鐵，對該輛車造成嚴重破壞。

當初，俄軍還大肆對外宣傳戰果，聲稱破壞由西方國家所製造的雷達系統，然而實際上慘遭俄軍砲火破壞的物體，卻極有可能是北韓軍隊所搭載、金正恩引以為傲的「最新兵器」，也就是北韓版的道爾（Tor）地對空飛彈防禦系統。

報導分析，該輛軍車因為是由俄製道爾防空系統加以客製改裝，在軍事領域上較為少見，因此就連俄軍本身也不太熟悉。同時，俄軍無人機誤轟北韓軍車，也顯示雙方之間明顯缺乏溝通，且北韓軍事前也未向俄軍通報該項裝備。

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