出國度假2天就出事　24歲女突然狂嘔送醫被「飯店殺蟲劑」毒死





▲女子疑似殺蟲劑中毒死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

英國一名24歲女子在斯里蘭卡享受夢幻假期時突然去世，令家人震驚傷心，懷疑她的死因與入住旅館期間，被用來驅除臭蟲（又稱床蝨，bedbug）的殺蟲劑中毒有關，除了她以外還有一名德國女遊客也是因為同樣原因送醫，接受治療後不治身亡。

來自英國的24歲女子埃伯妮(Ebony McIntosh)是一名旅遊達人，常在網路上分享旅程，上月28日搭機前往斯里蘭卡度假，沒想到期待許久的旅程只度過了2天就傳出事故，入住可倫坡市(Colombo)當地旅館時，遭驅蟲用的殺蟲劑毒死。

埃伯妮的姊姊印迪亞(India)在募款網站GoFundMe上表示，妹妹住到旅館後突然生病，和其他幾名入住旅客因為出現嘔吐、噁心症狀被緊急送醫，妹妹後來還呼吸困難，到達醫院幾小時就傳出身亡。

事件造成埃伯妮與一名德國女遊客死亡，斯里蘭卡當局目前仍不清楚造成2人死亡原因，正在進行調查。不過當地媒體指出，2人死因可能與殺蟲劑中毒有關。

印迪亞表示，由於在當局完成調查前，遺體暫時無法交還給家屬，「我無法想像當時她有多害怕，一想到她受到的痛苦，我們都非常難過」，目前已設立募款活動，希望大家能幫助他們一家人前往斯里蘭卡把遺體帶回來。