「穿背心逛街」被路人狂盯　G罩杯女不忍了反擊：覺得冒犯就別看

▲女子拍片反擊路人。（圖／翻攝自TikTok／hannahzaslawski）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女網紅因為擁有G罩杯傲人身材，導致她在路上逛街時，雖然沒有穿得特別暴露，還是常遇到路人指指點點或是不友善的眼光，讓她氣憤拍片反擊，影片在網路爆紅。

因為在網路上進行50次約會挑戰，而在社群媒體上走紅的女子漢娜(Hannah Zaslawski)近來拍片痛斥，她穿著背心在當地購物中心逛街時，一路上連續被至少3名年長女性指指點點，讓她非常生氣。

漢娜表示，「是的，這是我的身體，我有大胸部，這就是我，我不想一天到晚穿著高領，如果你覺得被冒犯，可以不要看」。影片中可看到，漢娜穿著白色背心，外面罩著一件薄衫，雖然穿著沒有特別暴露，卻因為藏不住的好身材引人注意。

漢娜表示，她只是和一般人一樣在街上逛街，卻得一直受到來自年長女性或男性的不友善關注，「這很令人沮喪，如果今天是一個一般罩杯的女性穿同樣的衣服，沒有人會特別注意她」。

影片曝光後獲得11多萬點閱，獲得許多網友共鳴，「我也是G罩杯，真的受夠別人嘲笑我的胸部」、「所以我都會穿比較寬大的衣服，真的很厭倦一直被路人看，好像我做錯事一樣」。也有許多網友支持，「你看起來很棒，不需要在意討厭的人」。