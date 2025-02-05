王星事件影響？　日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

▲日本大阪環球影城吸引不少中國遊客。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節8天假期於4日結束。中國旅遊平台攜程統計數據指出，日本擠下泰國，成為今年春節假期，中國人首選的旅遊地，跨境遊訂單年增三成，除此之外，韓國人則成為入境中國的最大宗外國旅客源。

據《南方都市報》報導，攜程報告顯示，春節期間，熱門出國遊目的地包括，日本、香港、泰國、馬來西亞、新加坡、澳洲、韓國、美國、澳門、越南，赴日訂單較去年同期成長翻倍。美國、西班牙、義大利、法國等長線遊目的地也頗受遊客歡迎，分別成長53%、82%、56%、50%。

▲▼中國大陸旅客前往泰國旅行。（圖／CFP）

▲遊客穿上泰國傳統服飾在鄭王廟拍照。（圖／CFP）

一名業內人士分析，「雖然節前受到演員王星事件影響，但泰國仍然是不少中國遊客的春節首選。」他指出，距離近、免簽、價廉物美、氣溫適宜，東南亞幾國的位置很難被替代，「但日本遊延續了去年的高速成長，取代泰國，成為春節期間最熱門的出境旅遊目的地。」

▲中國演員王星日前遭詐騙，被綁至泰緬邊境的電詐園區，引起中國人恐慌。（圖／翻攝自微博）

另一則報告顯示，春節期間，十大入境中國的遊客源國依序為，韓國、美國、馬來西亞、新加坡、日本、英國、泰國、俄羅斯、澳洲、法國，而日韓、新馬泰等短線入境遊訂單年比去年春節成長130%，法國、西班牙、義大利、加拿大、澳洲等長線入境遊較去年成長近120%。

報告指出，入境遊熱門目的地依序為，深圳、上海、廣州、北京、珠海、成都、中山、哈爾濱、佛山、重慶；非遺年味目的地例如，石家莊、福州、西安入境遊訂單年比去年春節分別成長50%、52%、97%。攜程海外平台上，「燈會」、「廟會」、「戲劇」等，非遺相關項目門票較去年成長近7.5倍。

▲日本東京都新宿為不少觀光客必去之地。（圖／CFP）

攜程研究院產業分析師周慧婕表示，今年春節，中國人赴海外過年，外國人來華過中國年，今年初「China Travel」在社媒上的廣泛傳播，令中國人與老外實現，交換地方過新春佳節。