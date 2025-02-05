日本流感大流行！前台大醫待8天全身而退　「防疫7小物」曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S染流感併發肺炎猝逝，掀起國人驚覺防流感的重要性，紛紛搶打疫苗。台大前醫師林氏璧就在粉專再次分享自己的7樣防疫小物，並說他日前到北海道8天，在日本流感大流行之下，自己都沒有任何呼吸道感染的跡象，一路平安、全身而退，貼文引發熱議。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，他最近到北海道8天，當地流感大流行，但他一路都沒有呼吸道感染的跡象。而流感病毒的潛伏期約1-4天，平均為2天，「所以到回來滿4天之後，就解除警報啦！」

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他也分享一路平安、全身而退的小祕訣，就是7樣防疫小物，包括外科口罩（防飛沫傳染）、酒精乾洗手（防接觸傳染）、一天一瓶R1優酪乳、一天一顆維生素C發泡錠、噴的蜂膠（喉嚨怪怪時使用）、感冒症狀治療藥物及喉糖。這次去還多加一樣iMUSE plasma乳酸菌。

事實上，林氏璧之前就曾分享過這些小物，他透露自己在室內不通風、擁擠的地方一定戴上口罩。準備可以順利帶上飛機的小瓶裝酒精乾洗手（少於100毫升），若觸摸到手扶梯或是電梯鈕，此類可能被多人碰觸過的地方，就可以拿出酒精使用。

林氏璧也說明，在日本時每天早上喝一瓶含有R-1乳酸菌的優酪乳、泡維生素C發泡錠，用意都是提高免疫力，是藉此增強NK細胞活性。不過，他也指出，「這兩者科學上應該沒有非常確切可以預防流感的證據就是了。」