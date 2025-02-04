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手機找不到異狀！女用Apple Watch抓到男友外遇　同時劈腿20女

▲▼Apple Watch。（圖／路透）

▲Apple Watch。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲26歲女模克莉絲汀(Christina Podolyan)近來在網路上自爆，她透過Apple Watch意外抓到男友外遇的故事，而且男友的劈腿對象還多達20多人，誇張故事在網路上爆紅。

克莉絲汀在TikTok上分享，她在成為模特兒之前曾是一名空服員，無法常常陪在當時男友弗烈德(Fred)身邊，某次她在工作時，男友獨自去參加親友的生日派對，雖然聽說該派對中有許多模特兒正妹，但她相信男友不會拈花惹草。

@christinapodolyan

Stay woke ladies when I say i felt secure in the video, turns out i never knew the real feeling of security until i was with a woman. Its never too late to jump the fence ladies

♬ original sound - Christina Podolyan

克莉絲汀表示，事後有好友告訴她，看到弗烈德在派對上和一名女生聊了一整晚，彼此還交換電話，她和男友對質後，對方強調是那名女生擅自把電話輸在手機，雖然她覺得有點奇怪，但在男友手機中找不到任何奇怪內容，最後選擇相信男友。

克莉絲汀表示，一段時間過去後，她仍然感覺事情不太對勁，某次把男友的Apple Watch拿起來查看，沒想到男友沒注意到手機所有資訊都會和手錶連動，所以雖然刪除了手機訊息，相關內容卻仍留在手錶中，外遇對象竟然多達20人。

克莉絲汀表示，20個對話紀錄中，男友幫聊天對象全取了假名，其中包含「工作同事法蘭克」等看起來不會可疑的名字，還欺騙聊天對象已經和女友分手，「女孩們醒醒啊，如果你的直覺察覺有異，不要以為自己瘋了，去看看男友的Apple Watch就知道了」。

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