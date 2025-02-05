男二手店挖寶　花164元買盤竟是「清朝古董瓷器」市價超過14萬元

▲男在二手店買到古董瓷器。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一名男子到二手店挖寶時，以4.99美元（約台幣164元）的價格買了一個盤子，上網查詢發現所買的盤子竟然是來自18世紀，中國清朝的古董瓷盤，市價約為4,400美元（約台幣14多萬元）。

男子約翰(John Carcerano)去年10月在芝加哥市郊區埃文斯頓(Evanston)當地慈善二手商店Goodwill挖寶，他看中了一款上面印有花紋的古董瓷盤，售價才4.99美元，立刻讓他決定買下來。

Man buys plate for $4.99 at thrift store, then discovers its actual value https://t.co/SiJggZVMg0 — Helen Michell (@HelenMichell12) February 4, 2025

經營地毯清潔公司的約翰，同時也是一名兼職古董商，所以當他看到這個瓷盤時立即覺得應該價值不斐，上網查詢後發現，有一款外觀幾乎一模一樣的古董瓷盤曾以4,400美元的售價出售。

約翰事後把購得的瓷盤送去給鑑定，最後獲得包含蘇富比在內等多個專家認可，這個盤子應該是來自清朝乾隆年間，目前在市面上的售價在4,000美元與6,000美元之間（約台幣13萬至19萬元）。

約翰表示，雖然他以前也曾在二手店找到價值數百元的銀器，和一幅最後以1,500美元（約台幣4萬多元）售出的日本版畫，但覺得根本無法和這次找到的寶物相比，有信心能在拍賣會中賣到好價錢。