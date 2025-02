男二手店挖寶　花164元買盤竟是「清朝古董瓷器」市價超過14萬元

▲男在二手店買到古董瓷器。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國伊利諾州一名男子到二手店挖寶時,以4.99美元(約台幣164元)的價格買了一個盤子,上網查詢發現所買的盤子竟然是來自18世紀,中國清朝的古董瓷盤,市價約為4,400美元(約台幣14多萬元)。

男子約翰(John Carcerano)去年10月在芝加哥市郊區埃文斯頓(Evanston)當地慈善二手商店Goodwill挖寶,他看中了一款上面印有花紋的古董瓷盤,售價才4.99美元,立刻讓他決定買下來。

Man buys plate for $4.99 at thrift store, then discovers its actual value https://t.co/SiJggZVMg0